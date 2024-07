Barbora Krejcikova krönt den FILA-Rasensommer 2024

Mit ihrem Triumph beim Turnier in Wimbledon hat FILA-Markenbotschafterin Barbora Krejcikova ein emotionales Highlight am Ende einer bemerkenswerten Rasensaison gesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 12:09 Uhr

© Getty Images FILA-Markenbotschafterin Barbora Krejcikova in Wimbledon 2024

Der Rasen in Wimbledon war möglicherweise schon immer etwas Besonderes - so richtig heilig wurde er aber erst ab 1976, als Björn Borg fünf Titel im Männereinzel hintereinander reihte. Und das in den ikonischen Nadelstreif-Shirts von FILA. Nicht zu vergessen die rot-beige Trainingsjacke, die Borg bei der Entgegennahme der Trophäen in der Regel trug.

Was uns direkt ins Jahr 2024 bringt: Denn exakt diese Jacke hat Barbora Krejcikova auf dem Weg zu ihrem ersten Triumph im Einzel in Wimbledon begleitet. Nicht die Tschechin selbst hat sie getragen, aber in ihrer Box war die Reminiszenz an den großen Schweden nicht zu übersehen. Barbora Krejcikova selbst hat es dezenter angehen lassen - und trat mit umso überzeugenderen Leistungen in die Fußstapfen ihrer Mentorin Jana Novotna, die 1998 im All England Lawn Tennis Club endlich das Fraueneinzel gewinnen konnte. Und die 2017 viel zu früh verstarb. So hat sich ein Kreis geschlossen.

FILA in Halle, Berlin und auf Mallorca dabei

Und unter die europäische Rasensaison 2024 ein Strich gezogen. Und FILA war überall dort dabei, wo großes Tennis geboten wurde. Zunächst in HalleWestfalen, wo Jannik Sinner seinen ersten Turniersieg auf Gras holen konnte. Und das als Nummer eins der Welt. Gleichzeitig hat FILA auch in Berlin Präsenz gezeigt. Dort hätte beinahe Spinners Freundin Anna Kalinskaya zugeschlagen, musste sich aber schließlich doch Jessica Pegula geschlagen geben.

Den letzten Schliff haben sich einige Spitzenprofis dann noch auf Mallorca geholt - dort konnte der Chilene Alejandro Tabilo das Endspiel gegen den Österreicher Sebastian Ofner gewinnen. Und FILA zufrieden Bilanz ziehen.