Die HEAD EXTREME 2024 Serie: Mehr Spin als jemals zuvor

“More Spin Than Anything” - das verspricht die neue HEAD EXTREME 2024 Serie. Was Barbora Krejcikova erst vor wenigen Tagen zum Sieg in Wimbledon getragen hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2024, 13:05 Uhr

© HEAD Die HEAD Extrem Serie

Barbora Krejcikova ist eine sichere Kandidatin für die International Tennis Hall of Fame. Mit ihrem Triumph im Wimbledon-Endspiel 2024 gegen Jasmine Paolini ist Krejcikova wohl endgültig in den Olymp des Tennissports aufgestiegen. Wenn sie dort nicht eh schon nach ihrem Einzel-Sieg in Roland-Garros 2021 angekommen war. Dass für derartige Erfolge alles stimmen muss, ist klar. Und das gilt in ganz besonderem Maße natürlich für den Schläger. Und da schwört Barbora Krejcikova wie auch Matteo Berrettini oder Jan-Lennard Struff auf ein Modell aus der HEAD EXTREME Serie.

Genau die hat nun in der 2024er-Edition ein Update erfahren. Und richtet sich an aggressive SpielerInnen, die viel mit Spin arbeiten - so wie Barbora Krejcikova mit ihrem fantastischen Vorhand-Cross, der im Finale von Wimbledon eine echte Punktegarantie war.

“More Spin Than Anything” lautet das Motto dieser Serie, für die Matteo Berrettini an vorderster Front Pate steht. Der Wimbledon-Finalist von 2021 befindet sich gerade auf dem Weg zurück zu alter Stärke und will dies ab dem 22. Juli auch bei den Generali Open in Kitzbühel unter Beweis stellen. Die für HEAD typische Auxetic-Technologie wurde noch einmal verfeinert - und verspricht den Spielern und Spielerinnen noch mehr Stabilität und eine bessere Verbindung mit dem Ball.

Und wie bei HEAD üblich, gibt es mehrere Modelle in der EXTREME 2024 Serie zur Auswahl: den HEAD EXTREME PRO, den HEAD EXTREME MP, den HEAD EXTREME MP L und den HEAD EXTREME TEAM L sowie die Kinderschläger Junior, 26, 25, 23, 21, 19.

Erhältlich sind diese Wunderwaffen aus dem Hause HEAD ab dem 18. Juli 2024 im Fachhandel.