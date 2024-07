Spiel. Satz. ROBINSON! Gelbes Glück im QUINTA DA RIA

Der ROBINSON QUINTA DA RIA bietet den Tennis- und Padelfans alles, was das Herz begehrt. Und das eingebettet in einer traumhaften Landschaft und mit exquisiten weiteren Freizeit- und Wellness-Angeboten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 14:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© ROBINSON Der ROBINSON QUINTA DA RIA wartet auf alle Tennisfreunde

Ist zuhause ein Ort oder ein Gefühl? Oder beides? Und was braucht ein Ort, damit er ein Zuhause wird? Zuhause zu sein ist ein leichtes, unbeschwertes Gefühl. Es passt einfach alles gerade um einen herum: die Menschen, der Ort. Denn inmitten der richtigen Mischung aus Ruhe und Action, aus Neuem und Vertrautem, wird nicht nur der Tennisplatz zu einem Ort, an dem sich TEAMPLAYER zuhause fühlen.

Bei ROBINSON weiß man, dass Glücksmomente individuell sind und für jeden in einer anderen Farbe leuchten. ROBINSON ist stolz darauf, dass Ballsportfans einen Teil ihres gelben Glücks auf den Padel- und Tennisplätzen der ROBINSON Clubs findet.

Ein Traumurlaub rund um den gelben Filzball bei ROBINSON verspricht Großartiges: spannende Events, perfekte Plätze und ein Team, das eure Leidenschaft teilt.

Egal wonach sich die Herzen sehnen, die Antworten finden sich immer in einem Zuhause bei ROBINSON.

© ROBINSON ROBINSON QUINTA DA RIA aus der Vogelperspektive



ROBINSON QUINTA DA RIA

ROBINSON QUINTA DA RIA wartet mit einer einzigartigen Strandlandschaft im Naturschutzgebiet an der wunderschönen Algarve. Der Ort, an dem sich Portugal von seiner schönsten Seite zeigt. Das umfangreiche WellFit-Angebot von ROBINSON lässt die Gäste durchatmen und träumen. Hier entsteht das besondere Urlaubsgefühl – beim Golf, Tennis oder beim Biken vor dieser traumhaften Kulisse!

© ROBINSON Der Pool im ROBINSON QUINTA DA RIA



Das ROBINSON Tennisversprechen im ROBINSON QUINTA DA RIA – von Top-Trainer bis Top-Spin.

4 Tennisplätze (Quarzsand mit Flutlicht)

2 Padel-Plätze (Kunstrasen mit Quarzsand)

ROBINSON Tennisschule vor Ort

HEAD Rackets-Testkontingente

HEAD Schlägerverleih

PLAY&STAY-Konzept für kleine und große Anfänger

Einsteiger Angebot und Schnupperkurse inklusive

Wöchentliches Gästeturnier

Lizenzierte Tennislehrer für Einzel- und Gruppentraining

© ROBINSON Tennis wird groß geschrieben im ROBINSON QUINTA DA RIA



TOP EVENT: TENNIS-CAMP BY TENNIS EWIGE LIEBE vom 13. bis 20. Oktober 2024 im ROBINSON QUINTA DA RIA



In der einzigartigen Atmosphäre dieses TOP Events schlagen Tennisherzen höher: Mit Marius Zay und Clinton Thomson, Bundesliga-Teammanager, top-lizenzierten Coaches bei Tennis Ewige Liebe und HEAD-Brand-Ambassadoren, trainierst du in dieser Woche wie ein Profi. Aufschläge auf dem Court, begeisterter Jubel und anschließend ein prickelndes Getränk beim Sundowner umgeben von der bezaubernden Natur an der Algarve. Ewige Tennisliebe im wunderschönen ROBINSON QUINTA DA RIA!

Kosten: 320 € pro Person zzgl. Clubaufenthalt