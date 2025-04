Decathlon Deutschland startet Tennis- und Padelball-Recycling mit Renewaball

Decathlon und Renewaball wollen gemeinsam neue Wege gehen. Und starten eine Kooperation beim Recycling von Tennis- und Padelbällen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 10.04.2025, 17:00 Uhr

© Decathlon Decathlon und Renewaball sorgen für Nachhaltigkeit

Der Multisportspezialist Decathlon treibt seine Nachhaltigkeitsbemühungen voran und gibt eine Kooperation mit Renewaball bekannt. Das Unternehmen hat sich auf das Recycling von gebrauchten Tennis- und Padelbällen, und dem Upcycling zu neuen Bällen spezialisiert. Ab sofort gibt es in einigen deutschen Decathlon-Filialen Renewaball-Sammeltonnen für gebrauchte Tennis- und Padelbälle in den Racketsport-Abteilungen, die dem innovativen Recyclingprozess von Renewaball zugeführt werden.

Zertifizierte Recyclingexpertise

Das niederländische Start-Up Renewaball hat ein weltweit einzigartiges Verfahren zur Trennung von dem in den Bällen enthaltenen Gummi und Filz entwickelt. Dieser entscheidende Schritt ermöglicht es, aus den Rohstoffen neue, hochwertige Tennis- und Padelbälle herzustellen. Im Zuge des Prozesses werden die Bälle vom Filz getrennt, der Kautschuk herausgeschreddert und daraus neue Bälle mit 100 % aus Europa stammender Schafwolle, Baumwolle sowie einem Teil neuem Kautschuk hergestellt. Eine unabhängige Lebenszyklusanalyse hat ergeben, dass die Produktion eines Renewaball Tennis- bzw. Padelballs im Vergleich zur Produktion eines herkömmlichen Balls 29 % weniger CO 2 -Emissionen verursacht (0,4057 kg CO 2 e gegenüber 0,58213 kg CO 2 e).



Sinnvolles Upcycling

Sowohl die International Tennis Federation (ITF) als auch der Padel-Weltverband haben die recycelten Bälle zertifiziert. Renewaball selbst hat die anerkannte B Corp Zertifizierung für sein soziales und ökologisches Engagement erhalten.

Decathlon bietet seinen Kund:innen die Möglichkeit, ihre ausgedienten Bälle einem sicheren und erprobten Kreislaufsystem anzuvertrauen. Denn: “Recycling ist nicht gleich Recycling. Wir wollen unseren Kund:innen Transparenz bieten und sicherstellen, dass ihre gebrauchten Bälle nicht nur fachgerecht wiederverwertet werden, sondern dass daraus neue, qualitativ hochwertige Bälle entstehen. Um einen möglichst geschlossenen Kreislauf zu gewährleisten, ist das Upcycling der Rohstoffe zu neuen Bällen deutlich sinnvoller als das Downcycling für andere Anwendungen. Mit Renewaball haben wir einen Partner gefunden, der unsere hohen Ansprüche an Nachhaltigkeit und Qualität teilt.” (Alexandra Kaufmann, Recycling Leader bei Decathlon Deutschland).

Und: “Dass wir mit einem Unternehmen wie Decathlon, das selbst sehr viel auf nachhaltige Themen im Sport Wert legt, zusammengekommen sind, freut uns besonders. Gemeinsam können wir einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung im Racketsport leisten.” (Hélène Hoogeboom, CEO Renewaball)

Weniger Umweltbelastungen

Laut Renewaball werden in den Niederlanden jährlich 5,5 Millionen Tennisbälle verbraucht, weltweit sind es rund 350 Millionen – Padelbälle nicht einbezogen. 97 % der Tennis- und Padelbälle landen im Müll. Hinzu kommt, dass beim Abrieb der Bälle Mikroplastikpartikel in die Umwelt gelangen und zur Verschmutzung der Ozeane beitragen.

Durch die Kooperation mit Renewaball und die Bereitstellung von Sammelstellen in seinen zahlreichen Filialen in ganz Deutschland trägt Decathlon dazu bei, die Menge an recycelten Bällen zu erhöhen, den ökologischen Fußabdruck des Tennis- und Padelsports zu verbessern und das Bewusstsein für die Vorteile des Recyclings zu schärfen.

Über Renewaball

Renewaball ist der weltweit erste zirkuläre Tennis- und Padelball – hergestellt aus ausgedienten Tennis- und Padelbällen. Weltweit werden jedes Jahr über 350 Millionen Tennisbälle verwendet – und beinahe ebenso viele Padelbälle.

Tennis- und Padelbälle stellen ein erhebliches Umweltproblem dar: Sie bestehen aus Kautschuk und Filz, das Mikroplastikfasern wie Polyester und Nylon enthält. Diese gelangen beim Spielen entweder in unsere Atemluft (in Hallen) oder in Böden, Flüsse und Meere (im Außenbereich). Renewaball sammelt in ganz Europa alte Tennis- und Padelbälle und verarbeitet sie in einem innovativen Verfahren zu neuen Renewaballs – mit einem Filz aus 100 % europäischer Schafwolle. Mehr Informationen unter: www.renewaball.com