Macht mit beim großen YONEX-Sandplatz-Schuhtest!

Wann, wenn nicht jetzt sollte man sich mit neuen Sandplatzschuhen eindecken? Michael Schwarz, Verkaufsleiter YONEX Deutschland und Österreich, erklärt, was die Schuhe von YONEX auszeichnet. Und Ihr könnt diese Schuhe testen!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 15:27 Uhr

© YONEX Testet jetzt die neuen Sandplatzschuhe von YONEX

tennisnet: Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema für alle Tennisspielerinnen und -spieler: Sandplatzschuhe. Warum sollte man auf einem Sandplatz nicht einfach mit normalen Tennisschuhen spielen?

Michael Schwarz: Weil der Sandplatz besondere Anforderungen an den Schuh stellt. Auf Sand bist du ständig in Bewegung – du rutschst, stoppst, wechselst die Richtung. Dafür brauchst du Stabilität und gleichzeitig die Möglichkeit, kontrolliert zu sliden. Normale Allcourt-Schuhe kommen da schnell an ihre Grenzen, das merkt man spätestens beim ersten Richtungswechsel.

tennisnet: Worauf kommt es bei einem guten Sandplatzschuh besonders an?

Schwarz: Ganz klar: der größte Unterschied ist die Sohle. Die meisten Hersteller arbeiten seit Jahrzehnten mit dem klassischen Fischgrätmuster. Yonex hat hier aber noch mehr gemacht und eine eigene, speziell entwickelte Sandplatzsohle auf den Markt gebracht.

© YONEX Der Sonicage Women Smoke Pink

tennisnet: Was ist das Besondere an dieser Sohle?

Schwarz: Die Sohle ist so konzipiert, dass sie maximalen Grip bietet, wenn du bremst oder beschleunigst, und gleichzeitig flüssiges Gleiten auf dem Sand ermöglicht. Außerdem ein echter Pluspunkt: Der Sand bleibt viel weniger in der Sohle hängen. Das heißt, man muss nicht ständig stoppen, um die Sohle auszuklopfen.

tennisnet: Gibt es noch weitere Vorteile bei den Yonex Schuhen ?

Schwarz : Auf jeden Fall! Ein Punkt, den wir oft von Eltern hören: die Haltbarkeit. Gerade bei Jugendlichen, die viel trainieren und intensiv spielen, nutzen sich Tennisschuhe oft schnell ab. Yonex legt bei seinen Modellen großen Wert auf robuste Materialien und eine verstärkte Verarbeitung – das merkt man sofort. Die Schuhe halten deutlich länger als viele andere Modelle auf dem Markt, was Eltern natürlich freut, weil sie nicht alle paar Wochen ein neues Paar kaufen müssen.

tennisnet: Was sollten Spieler beim Schuhkauf außerdem beachten?

Schwarz: Neben der Sohle spielen die Passform und die Dämpfung eine große Rolle. Der Schuh sollte eng anliegen, damit er bei schnellen Richtungswechseln Halt gibt, aber nicht Drückt. Gleichzeitig sollte die Dämpfung so abgestimmt sein, dass die Gelenke geschont werden.

tennisnet: Ihr bietet ja aktuell eine Testaktion über tennisnet an. Wie läuft die ab?

Schwarz : Ganz unkompliziert. Wer Lust hat, die neuen Yonex-Schuhe auszuprobieren, meldet sich über diesen Link an .Danach freuen wir uns über ehrliches Feedback.

tennisnet: Für wen ist die Testaktion interessant?

Schwarz: Für alle, die auf Sand spielen. Ob Anfänger, Hobbyspieler oder ambitionierter Mannschaftsspieler – und ganz besonders auch für Eltern, deren Kinder viel trainieren. Wer einmal erlebt hat, wie viel sicherer und angenehmer das Spiel mit einem richtig guten Sandplatzschuh ist, will danach keinen anderen mehr.

tennisnet: Vielen Dank für das Gespräch!

Schwarz: Sehr gerne – wir freuen uns auf viele Tester und eine erfolgreiche Sandplatzsaison!