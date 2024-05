ATP: Stan Wawrinka will und kann es einfach nicht lassen

Während einige Fans Stan Wawrinka ans Herz legen, den Tennisschläger an den Nagel zu hängen, fühlt sich der Schweizer noch für Großes bereit.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.05.2024, 14:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stan Wawrinka fühlt, dass er noch einige große Matches spielen kann

39 Jahre und kein bisschen leiser. Auch wenn die großen Erfolge von Stan Wawrinka schon einige Jährchen in der Vergangenheit liegen, hat der Altmeister aus der Schweiz das Feuer für den Tennissport noch längst nicht verloren. Allerdings tut sich "Stan the Man" zunehmend schwerer, wichtige Partien einzutüten. Im September des Vorjahres stand der dreifache Major-Sieger an Weltranglisten-Position 40, aktuell ist er nur noch auf Platz 87 im ATP-Ranking notiert.

Was dem Eidgenossen in den letzten Wochen auch einiges an Kritik von seinen Fans einbrachte, die ihm in den Sozialen Medien ein baldiges Karriereende nahe legten. Wawrinka hat zu diesem Thema allerdings eine andere und ebenso klare Meinung, wie die Kollegen von tennisuptodate.com berichten.

"Leidenschaft verschwindet nicht"

"Am Ende des Tages entscheide ich, was ich mit meiner Tenniskarriere anfangen will. Und ich genieße noch sehr, was ich tue und bin noch so leidenschaftlich bei der Sache. Ich fühle mich noch wettbewerbsfähig, bin bereit noch einige große Matches zu spielen und einige gute Matches zu gewinnen. Ich möchte weitermachen, weil es eine Chance ist, weiter auf diesem Niveau zu spielen."

Zudem sei dem Ex-Weltranglisten-Dritten auch seine Vorbildwirkung wichtig: "Ich glaube, dass es auch ein gutes Beispiel für die jungen Kinder ist, wenn man ihnen zeigt, dass die Leidenschaft nicht verschwindet, nur weil man älter wird."