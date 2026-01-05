United Cup: USA drehen Match gegen Spanien

Die USA haben beim United Cup gegen Spanien gewonnen - trotz der Niederlage von Coco Gauff. Taylor Fritz wehrte dabei einen Matchball ab.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2026, 11:41 Uhr

© Getty Images Coco Gauff, Ryan Harrison

Gauff hatte ihr Auftaktspiel gegen Jessica Bouzas Maneiro (WTA-Nr. 40) mit 1:6, 7:6 (3) und 0:6 verloren, anschließend erkämpfte der am Knie angeschlagene Taylor Fritz in einem 3-Stunden-13-Minuten-Krimi Jaume Munar nieder - 7:6 (4), 3:6, 7:6 (6) hieß es hierbei am Ende. Fritz wehrte dabei kurz vor Schluss einen Matchball ab, Munar hatte sich im gesamten Match quasi unfehlbar bei eigenem Service gezeigt. Im Tiebreak dann gewann Fritz denkbar knapp. Alleine der dritte Durchgang dauerte 90 Minuten.

Während Spanien damit ausgeschieden ist, holten die USA mit Coco Gauff und Christian Harrison entscheidende Mixed gegen Inigo Cervantes/Yvonne Cavalle mit 7:6 (5), 6:0 und sicherten sich damit den ersten Gruppenplatz vor Argentinien und ein Weiterkommen in Gruppe A.

Zuvor hatte bereits Tschechien einen klaren 3:0-Erfolg gegen Norwegen in Gruppe D gefeiert: Barbora Krejcikova siegte gegen Malene Helgo mit 6:4, 6:3, Jakub Mensik legte durch ein 7:5, 7:6 (6) gegen Casper Ruud nach. Im Doppel folgte ein 7:5, 6:2 von Krejcikova/Pavlasek gegen Durasovic/Eikeri.