United Cup: Wer doppelt für Deutschland im Ernstfall?

Kaum hat das neue Jahr 2025 in Europa begonnen, schon dürfen Alexander Zverev und Laura Siegemund im Viertelfinale des United Cups gegen Kasachstan ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 10:14 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund und Tim Pütz in der Partie gegen Brasilien

Das Vorgeplänkel, mithin auch bekannt als „Gruppenphase“ ist beim United Cup ja noch nicht ganz vorbei. In Sydney geht es für die polnische Mannschaft um Iga Swiatek und auch für die australischen Gastgeber noch um den Einzug ins Viertelfinale. In Perth aber kommt am Neujahrstag eben dieses schon zur Austragung. Und in der Day Session dürfen die Titelverteidiger ran - nämlich Deutschland.

Von der Papierform her deutet eigentlich alles drauf hin, dass der Kampf mit Kasachstan um einen Platz in der Vorschlussrunde im Doppel entschieden wird. Denn Elena Rybakina geht in das Auftaktmatch gegen Laura Siegemund als ebenso große Favoritin wie Alexander Zverev in die Partie gegen Alexander Shevchenko. Obwohl eben der vor zwei Tagen ja Stefanos Tsitsipas besiegen konnte.

Pütz oder Zverev - Deutschland hat Optionen

Vor Jahresfrist war ja noch Angelique Kerber mit der Einzelaufgabe bei den Frauen betraut, nun ist es eben Siegemund, die gegen Beatriz Haddad Maia schon einen bemerkenswerten Sieg gelandet hat. Die Niederlage gegen die erstaunlich starke Ersatzfrau Xinyu Gao, die für die Olympiasiegern Einen Zheng eingesprungen ist, war indes ein kleiner Dämpfer. Auch wenn Siegemund mit Zverev das abschließende, für den Aufstieg ins Viertelfinale nicht mehr relevante Doppel noch gewann.

Und das ist dann auch die spannende Frage für das Treffen mit Kasachstan: Sollte die Entscheidung tatsächlich im Paarlauf fallen, dann hätte man im deutschen Team mit dem Spezialisten Tim Pütz ja auch noch eine sehr valide Alternative zu Alexander Zverev. Der notorisch entspannte Pütz hat mit Siegemund schon gegen Brasilien gespielt, aber auch schon vor Wochen gemeint, dass er sich in jedem Fall in den Dienst der Mannschaft stellen wird. Wenn es sein muss eben auch als Taktgeber von der Bank.