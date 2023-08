US Open 2023, Tag 1: Thiem eröffnet den Tag, Gauff die Nacht

Heute starten im Billie Jean King National Tennis Center in New York City die US Open 2023. Alle Matches gibt es live im Livestream bei sportdeutschland.tv.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 00:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff wird die este Night Session 2023 im Arthur Ashe Stadium eröffnen

Match des Tages: Dominic Thiem (AUT) vs. Alexander Bublik (KAZ/25) (Grandstand, 17 Uhr MESZ)

Ja, da wollen wir die rot-weiß-rote Brille gleich gar nicht abnehmen. Dominic Thiem genießt ohnehin unsere fast ungeteilte Aufmerksamkeit, aber auch Alexander Bublik mach immer Spaß. Fast nie mehr als vor ein paar Monaten in HalleWestfalen, wo zur großen Unterhaltung, die der Kasache eigentlich immer bietet, auch der sportliche Erfolg gekommen ist. Ein Sieg bei einem 500er für Bublik? Aber ja!

Upset Alert: Roberto Carballes Baena (ESP) vs. Holger Rune (NOR/4) (zweites Match nach 17 Uhr MESZ auf Court 5)

Ja, richtig gelesen: Die Nummer vier des Turniers startet auf einem ziemlich kleinen Court. Der Fünfer hat für die Fans zwar den Charme, dass man gleichzeitig auch die Matches auf 4 und 6 verfolgen kann, die Enge des Platzes macht ein Match aber fast zur anderen Sportart als auf den ganz großen Showcourts. Rune hat in den letzten Wochen nicht viel gezeigt, über Verletzungsprobleme geklagt. Und Carballes Baena hat den Dänen in Wimbledon zwar in drei Sätzen vorbeiziehen lassen müssen, die erste Begegnung ein Jahr davor in Cordoba hatte sich aber der Spanier geholt. Auf Sand, zugegeben.

In dieser Kategorie auch nicht ganz unspannend: Das Treffen zwischen Stefanos Tsitsipas und Milos Raonic (1 Uhr MESZ, Louis Armstrong Stadium). Raonic hat ja in Toronto ziemlich formidabel gespielt. Und Tsitsipas genau auf diesem Armstrong vor ein paar Jahren gegen Andrey Rublev ein sehr unterhaltsames Match verloren.

Glamor People: Coco Gauff und Novak Djokovic

Wenn schon Druck aufbauen, dann doch gleich zu Beginn. Und also wird Coco Gauff, zuletzt Siegerin in Washington und vor allem Cincinnati, die erste Night Session 2023 eröffnen. Mit Music Act und allem drum und dran davor und dann ganz sportlich gegen Laura Siegemund. Novak Djokovic, der nach Gauff gegen Alexandre Müller in die Bütt geht, hat natürlich schon alle möglichen Situation bravourös gemeistert. Gegen Müller ist ein leichter Aufgalopp zu vermuten.

Sonst so? Sebastian Ofner, Julia Grabher starten auch schon früh

Sebastian Ofner, die österreichische Nummer eins, darf wie Dominic Thiem schon um 17 Uhr MESZ (auf Court 8) ran. Gegner Nuno Borges ist kein Hartplatz-Spezialist, Ofner allerdings auch nicht. Alles offen. Dasselbe gilt wohl auch für Julia Grabher, die gegen die Chinesin Xiju Wang loslegt.

Hier der Spielplan für Tag 1 der US Open 2023