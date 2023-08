US Open 2023, Tag 3: Showdown der groß(artig)en Damen

Der dritte Tag bei den US Open 2023 bringt vor allem in den späteren Stunden ein paar richtige Leckerbissen. sportdeutschland.tv überträgt alle Matches ab 17 Uhr MESZ im Livestream.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.08.2023, 08:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Caroline Wozniacki trifft heute spät auf Petra Kvitova

Match des Tages: Petra Kvitova vs. Caroline Wozniacki (Arthur Ashe Stadium, ca. 3 Uhr MESZ)

New York City war bislang nie so richtig nett zu Petra Kvitova, was nichts Persönliches sein kann, weil Kvitova als eine der nettesten Spielerinnen auf der gesamten Tour gilt. Dass die Tschechin erst zwei Grand-Slam-Titel in ihrer Vita stehen hat, ist angesichts ihrer unglaublichen Klasse fast ein Witz. Was man allerdings auch von Rückkehrerin Caroline Wozniacki sagen kann. Die hat trotz vieler Jahre in der absoluten Weltspitze erst ein Major gewonnen: 2018 in Australien.

Upset Alert: Zhizhen Zhang vs. Casper Ruud (NOR/5) (nicht vor 23 Uhr MESZ auf dem Grandstand)

Irgendwann wird sich Casper Ruud halt eingegroovet haben - und dann muss es Novak Djokovic in der Vorschlussrunde obliegen, den Vorjahresfinalisten aus dem Wettbewerb zu werfen. Ein ganz kleines bisschen darf man das aber auch Zhizhen Zhang zutrauen. Ja, der Chinese ist einer von der launischen Sorte. Aber die Vorstellung von Ruud in Runde eins gegen Emilio Nava war jetzt nicht vom Allerfeinsten.

Glamor People: Frances Tiafoe, Elena Rybakina - und Sebastian Ofner!

Tja, da wünscht sich der Ofi einen Auftritt auf einem Showcourt. Und dann bekommt er gleich einen im Arthur Ashe Stadium zur besten Sendezeit im US-amerikanischen Fernsehen präsentiert (für uns Mitteleuropäer eher fordernd um 1 Uhr Früh) gegen Frances Tiafoe, den man getrost als Showman bezeichnen darf. Als einen mit Ambitionen allerdings, was ihn von anderen (hat da jemand „Bublik" gerufen?) Rampensäuen unterscheidet.

Die US Open 2023 - live auf Sportdeutschland.TV! Sichert euch jetzt euren Streaming-Pass!

Elena Rybakina ist da eher von der trockeneren Seite, als Wimbledon-Siegerin von 2022 ziert sie aber natürlich auch das Abendprogramm im Louis Armstrong. Zumal gegen Ajla Tomljanovic, die hier vor Jahresfrist Serena Williams in den Ruhestand geschickt hat. Und via Netflix zum Weltstar in der Tennis-Bubble geworden ist.

Sonst so? Thiem am späten Nachmittag gegen Shelton

Dominic Thiem weiß immerhin, dass er das dritte Match nach 17 Uhr MESZ im Louis Armstrong Stadium bestreiten wird. Das ist aus rot-weiß-roter Sicht aber noch nicht alles: Philipp Oswald spielt mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp gegen Ariel Behar und Adam Pavlasek. Lucas Miedler und Alexander Erler treffen im dritten Match auf Court 14 auf Ben MacLachlan und Yoshihito Nishioka. Eben dieser Court wird von Sam Weissborn mit Romain Arneodo gegen Nicolas Barrientos und Andre Goransson eröffnet.

Während die deutschen Einzelspieler heute Pause haben, müssen einige Doppel-Asse schon ran: Andreas Mies gemeinsam mit Mackenzie McDonald gegen die Franzosen Arthur Fils und Luca van Assche im vierten Match nach 17 Uhr auf Court 5, Kevin Krawietz und Tim Pütz jeweils im gemischten Doppel. Und Tatjana Maria an der Seite von Arantxa Rus.

Hier der Spielplan für Tag 3 der US Open 2023