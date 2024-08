US Open 2024: Jule Niemeier vs. Qinwen Zheng im TV, Livestream und Liveticker

In der dritten Runde der US Open 2024 trifft Jule Niemeier auf Qinwen Zheng. Das Match gibt es ab 17:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 17:04 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier trifft auf Qinwen Zheng

Jule Niemeier ist bei den US Open 2024 die letzte deutsche Starterin in der Einzel-Konkurrenz der Frauen. In der dritten Runde bekommt es die 25-Jährige mit der chinesischen Olympiasiegerin Qinwen Zheng zu tun.

Das bislang letzte Duell der beiden stieg ebenfalls bei den US Open, 2022 setzte sich Niemeier in zwei Sätzen durch. Insgesamt führt die Deutsche im Head to Head mit 2:1.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen