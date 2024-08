US Open 2024: Jule Niemeier zieht in die dritte Runde ein

Jule Niemeier ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Moyuka Uchijama in die dritte Runde der US Open 2024 eingezogen. Dort könnte es gegen die Olympiasiegerin von Paris gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 19:16 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jule Niemeier am Mittwoch in Flushing Meadows

Die Bedingungen am Mittwoch bei den US Open 2024 waren selbst schon um elf Uhr schwierig. Um es milde auszudrücken. Denn bevor nun ein kleiner Wetterumschwung anstehen soll, wurden die Profis noch einmal von drückender Schwüle empfangen. So natürlich auch Jule Niemeier und Moyuka Uchijama auf dem Court 11.

Die Deutsche erwies sich dabei nicht nur als die bessere, sondern auch die hitzebeständigere Spielerin. Niemeier zog mit einem 6:4 und 6:0 in die dritte Runde ein, wo sie voraussichtlich auf Qinwen Zheng trifft.

Dieses Duell gab es bei den US Open auch schon vor zwei Jahren. Damals konnte sich Niemeier mit 6:4 und 7:6 (5) behaupten, ehe sie dann im Achtelfinale an Iga Swiatek scheiterte.

