US Open 2024 live: Jule Niemeier vs. Moyuka Uchijima im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Runde der US Open 2024 trifft Jule Niemeier auf Moyuka Uchijima. Das Match gibt es ab 17:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 17:07 Uhr

Jule Niemeier ist neben Tatajana Maria die letzte deutsche Frau die noch bei den US Open aufschlägt. Die 25-jährige Dortmunderin trifft in Runde zwei auf die Tamara Korpatsch-Bezwingerin Moyuka Uchijima. Unbekannte sind die zwei Spielerinnen keineswegs. Bereits zwei Begegnungen hatte Niemeier mit der Weltranglisten-64. aus Malysia. Beide Aufeinandertreffen konnte die Deutsche in zwei Sätzen für sich entscheiden. Das letzte Mal standen sich die beiden Spielerinnen 2023 in Tokio gegenüber, das erste Mal bei Roland Garros 2022 in der Qualifikation.

Niemeier zog nach ihrem gelungenen Auftaktmatch zum zweiten Mal in die zweite Runde der US Open ein. Vor zwei Jahren war sie hier bis ins Achtelfinale vorgestoßen.

Niemeier vs. Uchijima - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jule Niemeier und Moyuka Uchijima gibt es ab 17:00 Uhr MESZ live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen