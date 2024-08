US Open 2024, Tag 1: Sloane gehört die Nacht, Ben und Dominic der Tag

Heute beginnen die US Open 2024 in New York City. Wir versuchen uns mal wieder an einem Überblick.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.08.2024, 09:13 Uhr

Play it like it's 2017 ... Sloane Stephens mit der wichtigsten Trophäe ihrer Karriere

Match des Tages: Ben Shelton (13) vs. Dominic Thiem (Arthur Ashe Stadium, 18 Uhr MESZ)

Nun, da gibt es wohl kein Vertun. Dominic Thiem hat seine Auslosung höchstselbst für cool erklärt, da wollen und können wir nicht widersprechen. Auf dem Ashe hat Thiem vor vier Jahren seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert, jetzt darf er noch einmal im größten Tennisstadion der Welt ran. Als Außenseiter zwar, aber: Auf Ben Shelton lastet der Druck, ein Halbfinale aus dem Vorjahr verteidigen zu müssen. Vielleicht zittert da ja das sonst doch sehr eindrucksvolle linke Pratzerl.

Upset-Alert: Amanda Anisimova vs. Qinwen Zheng (7) (Louis Armstrong Stadium, 17 Uhr MESZ)

Ja, Amanda Anismiova ist wieder zurück. 2019 stand die Amerikanerin im Halbfinale der French Open, bald danach verstarb völlig überraschend ihr Vater, zuletzt hatte sich die US-Amerikanerin freiwillig eine Auszeit vom Tenniszirkus genommen. Mit dem Finaleinzug in Cincinnati hat sie aber vor allem eines gezeigt: Als Gegnerin will sie wohl niemand haben. Dieses Schicksal hat nun die Olympiasiegerin von Paris 2024 erreicht. Qinwen Zheng muss höllisch aufpassen.

Die Nachtvögel: Novak Djokovic und Sloane Stephens

Darauf wäre man wohl auch bei mehreren Raterunden nicht gekommen; Dass Sloane Stephens die erste Night Session der US Open 2024 gegen Clara Burel bestreiten wird. Der Titel von Sloane liegt immerhin schon sieben Jahre zurück, Und so richtig brilliert hat sie in letzter Zeit nicht. Was nicht für Novak Djokovic gilt, der nach Stephens gegen Radu Albot ran muss. Besser: darf. Denn das hat Djokovic bei seiner Pressekonferenz am Samstag noch einmal betont: Wie besonders die Atmosphäre und die Energie an den langen Abenden in New York City sein können. Im Armstrong dürfen sich abends Frances Tiafoe gegen Aleksnadar Kovacevic und Aryna Sabalenka gegen Priscilla Hon versuchen.

Und sonst so? Zverev, Struff, Ofner, Niemeier, Korpatsch, Grabher im Einsatz

Alexander Zverev hat für seine Partie gegen Lucky Loser Maxi Marterer eine frühe Startzeit gezogen (17 Uhr MESZ auf dem Grandstand). Der Court 13 sieht zwei Matches mit deutscher Beteiligung: Tamara Korpatsch (zweite Partie nach 17 Uhr MESZ) gegen Moyuka Uchijima und zum Abschluss Jan-Lennard Struff gegen Lasso Djere. Sebastian Ofner spielt die dritte Partie auf Court 12 gegen Francisco Cerundolo. Jule Niemeier bekommt es im ersten Match mit Dayana Yastremska zu tun. Und Julia Grabher macht auf Court 14 gegen Elena-Gabriela Ruse die Lichter aus.

