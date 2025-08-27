US Open 2025: Djokovic spielt Svajda müde

Novak Djokovic ist mit einem 6:7 (5), 6:3, 6:3 und 6:1 gegen Zachary Svajda in die dritte Runde der US Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 20:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic musste gegen Zachary Svajda noch nicht seine ganze Kunst aufbieten

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es kommt nicht oft vor, dass Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier zur Mittagszeit ran muss. Aber wenn dem so ist, dann zieht der 24-malige Major-Sieger sein Ding eben auch ab 11:30 Uhr Ortszeit im Arthur Ashe Stadium durch.

Angefangen hat der Favorit nicht ganz so stark. Aber auch das kennt man ja: Da kommen unbeschwerte Gegner auf den Court, die einen Satz lang gut bis sehr gut mitspielen können. Dafür aber einen großen Aufwand betreiben müssen. Und am Ende bitter dafür bezahlen. So war das auch bei Zachary Svajda, der nach dem Break zum 3:1 im dritten Satz völlig einbrach.

Im nächsten Match geht es nun entweder gegen Cameron Norrie oder Francisco Comesana. Auch das keine Kontrahenten, die Novak Djokovic im Regelfall im Best-of-Five-Format gefährlich werden können.

Anzunehmen ist allerdings, dass Novak Djokovic dann wieder im kleinen Schwarzen antreten wird. Denn zwei Tagesdienste in Folge hat es für den serbischen Großmeister bei einem Grand-Slam-Turnier schon lange nicht mehr gegeben.

Hier das Einzel-Tableau der Männer