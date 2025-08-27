US Open live: Novak Djokovic vs. Zachary Svajda im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Runde der US Open trifft Novak Djokovic im Arthur Ashe Stadion auf Zachary Svajda. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2025, 20:18 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist am Mittwoch klarer Favorit

Bei seinem Auftakterfolg über Learner Tien spielte Novak Djokovic noch bei Weitem nicht an seinem Leistungslimit. Ob sich das am Mittwoch in Runde zwei ändert? In Zachary Svajda wartet auf den 24-fachen Grand-Slam-Sieger aus Serbien jedenfalls ein weiterer US-Amerikaner.

Svajda kämpfte sich bei den US Open ohne Satzverlust durch die Qualifikation und gewann auch seine erste Hauptfeld-Partie gegen Zsombor Piros souverän in drei Durchgängen. Gegen Djokovic hat der 22-Jährige noch nie gespielt.

Djokovic vs. Svajda - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Zachary Svajda gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau der Herren