US Open: Comeback-Queen Qinwen Zheng schlägt auch gegen Swiatek zu

Wie schon zuvor gegen Madison Keys legte Qinwen Zheng auch gegen Iga Swiatek ein bemerkenswertes Comeback hin. Und steht nun im Viertelfinale der US Open 2026.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 19:57 Uhr

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© Getty Images Qinwen Zheng steht bei den US Open 2026 im Viertelfinale

Einmal ein 0:5 gegen eine Grand-Slam-Siegerin aufzuholen und den betreffenden Satz auch noch zu gewinnen, ist schon eine Meisterleistung an sich. Das Kunststück aber in zwei aufeinanderfolgenden Matches, ja streng genommen sogar Sätzen zu vollbringen, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht aber für Qinwen Zheng.

Die chinesische Olympiasiegerin von 2024 hatte ja in ihrem Drittrunden-Match gegen Madison Keys im Entscheidungssatz eben diese 0:5 gedreht, dasselbe gelang ihr nun im ersten Match am Labour Day im Arthur Ashe Stadium gegen Iga Swiatek. Damit nicht genug: Zheng drehte nicht nur den ersten Satz, sondern zog mit 7:5 und 6.3 in ihr drittes Viertelfinale bei den US Open ein. Und das als Qualifikantin.

Andreeva schlägt Potapova

In der Runde der letzten acht spielt Zheng nun entweder gegen Elena Rybakina oder Naomi Osaka, beide ebenso wie Swiatek sogar mehrmalige Champions bei Grand-Slam-Turnieren. Die gewarnt sein werden, sollte Qinwen Zheng in einem Durchgang wieder mit 0:5 zurückliegen.

Im zweiten frühen Match des Tages gab es dagegen einen Favoritinnen-Sieg. Denn Mirra Andreeva setzte sich gegen Anastasia Potapova mit 5:7, 6:4 und 6:3 durch. Potapova wartet im Viertelfinale auf die Siegerin der Partie zwischen Coco Gauff und Iva Jovic.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen