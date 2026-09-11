US Open Juniors: Halbfinale! Mackenzie dreht Match gegen Kennedy

Jamie Mackenzie ist mit einem 4:6, 6:3 und 6:2 gegen Jack Kennedy ins Halbfinale der US Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 00:19 Uhr

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Bundestrainer Philipp Petzschner hatte vor Lokalmatador Jack Kennedy gewarnt. Und tatsächlich spielte der US-Amerikaner im letzten Viertelfinale des Tages groß auf.

Aber der an Position zwei gesetzte Deutsche kam immer besser ins Spiel. Und zog am Ende recht sicher mit 4:6, 6:3 und 6:2 in die Vorschlussrunde ein.

Gegner im Halbfinale wird wieder ein Amerikaner sein, nämlich Marcel Latak. Um den zweiten Finalplatz streiten sich Turnierfavorit Guito Miguel und der Österreicher Thilo Behrmann.