US Open: Krawietz und Pütz kämpfen sich ins Halbfinale

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind mit einem knappen Drei-Satz-Erfolg gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic ins Halbfinale des Doppel-Wettbewerbs bei den US Open 2026 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 02:59 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz fehlen noch zwei Siege auf den Titel bei den US Open 2026

Die deutschen Tennisfans mussten an diesem Mittwochabend ja eine schwierige Entscheidung treffen: Vielleicht das Doppel von Kevin Krawietz und Tim Pütz bis zum Ende verfolgen und erst dann zu Alexander Zverev ins Arthur Ashe Stadium rüber wandern? Oder gleich auf die Nummer eins im Ashe warten?

Wer beim Doppel geblieben ist, dem wurde jedenfalls nicht langweilig. Denn Kevin Krawietz und Tim Pütz lieferten gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic die nächste (nerven-)starke Leistung ab, zogen mit 6:7 (4), 6:4 und 7:6 (7) in die Vorschlussrunde ein.

Und bekommen es dort mit einem weiteren gestandenen Doppel zu tun: Nämlich mit Rajeev Ram und Joe Salisbury, die den Titel bei den US Open schon mehrmals gemeinsam gewonnen haben.

Hier das Doppel-Tableau in Flushing Meadows