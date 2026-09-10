US Open: Krawietz und Pütz stürmen ins Finale!

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben mit einem souveränen 6:3 und 6:4 gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury das Doppel-Endspiel bei den US Open 2026 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 23:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz haben am Dienstag starke Nerven bewiesen

Ein Sieg noch - und dann hätte Tim Pütz endlich seinen lang ersehnten Grand-Slam-Titel in der Tasche. Und Kevin Krawietz dürfte als dreimaliger Major-Champion firmieren.

Denn nachdem das deutsche Davis-Cup-Doppel eher langsam in die US Open gestartet ist, stehen „KraPütz“ nun im Finale. Und das nach einem souveränen 6:3 und 6:4 gegen die dreimaligen Champions Rajeev Ram und Joe Salisbury.



Lediglich gegen Ende des zweiten Satzes kamen leichte Zweifel am Durchmarsch auf - aber beim Stand vom 4:3 wehrten die beiden zwei Breakbälle ab. Nach 78 Minuten war der Sieg in der Tasche.



Ihre Gegner im Endspiel kennen die beiden deutschen Routiniers noch nicht. Es geht gegen den Sieger der Partie zwischen Harri Heliovaara/Henry Patten und Christian Harrison/Neal Skupski.