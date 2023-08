US Open Qualifikation: Barthel scheitert zum Auftakt

Mona Barthel unterlag bereits in der ersten Qualifikationsrunde in New York der Schweizerin Simona Waltert 2:6, 4:6.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 23:30 Uhr

© Getty Images Mona Barthel hatte in New York einen kurzen Aufenthalt.

Nur 77 Minuten dauerte der Aufenthalt auf der Anlage in Flushing Meadows von Mona Barhel. Die Neumünsteranerin konnte nur selten Akzente setzen in einer Partie, die ihre Generin insgesamt verdient gewann. Vor allem beim zweiten Aufschlag zeigte sich Barthel immer wieder anfällig und konnte nur 42% der Punkte beim zweiten Serve gewinnen.

Die 22-jährige Schweizerin konnte im Match insgesamt vier Breaks erspielen. Lediglich im zweiten Satz gelang Barthel das einzige Break zum 3:3-Ausgleich, dessen Relevanz jedoch verflog, als die 251. der WTA Rangliste erneut ihr Aufshclagspiel verlor.

Waltert ist damit die kommende Gegnerin von Laura Siegemund, die ihre Auftaktpartie Nuria Brancaccio deutlich gewinnen konnte.

