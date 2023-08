US Open Qualifikation: Laura Siegemund erreicht Quali-Finale

Laura Siegemund steht nach dem 6:2, 7:6(4) gegen Simona Waltert in der finalen Runde der US-Open-Qualifikation.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 18:39 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund erreichte das Qualifikations-Finale in New York.

Im ersten Satz hatte die Deutsche leichtes Spiel gegen ihre Gegnerin aus der Schweiz. Mit zwei Breaks Vorsprung stand nach 36 Minuten die Satzführung und der erste wichtige Schritt zum überstehen der zweiten Qualifikationsrunde.

Im zweiten Satz konnte Waltert sich verbessert präsentieren, und leistete ihrer gegnerin einen wahrhaftigen Fight. 86 Minuten dauerte der zweite Satz, der im Tiebreak entscheiden wurde, mit dme besseren Ausgang für Siegemund.

Siegemund gegen Dodin um den Hauptfeld-Einzug.

Diei der Qualifikation an Position zehn gesetzte Siegemund trifft um den Einzug ins Hauptfeld am Freitag auf die Französin Oceane Dodin, die sich in drei Sätzen gegen Marina Melnikova durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Qualifikations-Tableau aus New York.