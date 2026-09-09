US Open: Rybakina schlägt Zheng - und holt die Nummer eins!

Elena Rybakina hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Qinwen Zheng erstmals das Halbfinale bei den US Open erreicht. Und wird ab Montag die neue Nummer eins der Welt werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.09.2026, 20:17 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina ist ab Montag die neue Nummer eins der WTA-Charts

Elena Rybakina ist nicht die Frau der großen Emotionen. Und so hat Rybakina auch das 3:6, 6:1 und 6:4 gegen Qinwen Zheng eher geschäftsmäßig zur Kenntnis genommen. Aber mit diesem Erfolg ist klar: Egal, wer die US Open 2026 gewinnt, Rybakina wird ab kommendem Montag die neue Nummer eins der Frauen-Tenniswelt sein.

Ein Meilenstein für die in Russland geborene Kasachin. Wie übrigens auch der Einzug in die Vorschlussrunde in New York. So weit hat es Elena Rybakina in ihrer Karriere bei den US Open noch nie geschafft. Ihre Halbfinal-Gegnerin wird aktuell im Duell zwischen Coco Gauff und MIrra Andreeva ermittelt.

Rybakina hatte zu Beginn des Jahres 2026 im Finale der Australian Open gegen Aryna Sabalenka gewonnen. Und hätte schon beim Turnier in Cincinnati den Tennisthron erreichen können. Da musste sie aber früh verletzungsbedingt zurückziehen.

Das zweite Halbfinale in Flushing Meadows 2026 steht schon fest: Da treffen nämlich Titelverteidigerin Sabalenka und Jessica Pegula aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen