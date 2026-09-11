US Open: Sabalenka fehlt noch ein Sieg zum Titel-Triple

Aryna Sabalenka ist mit einem 7:5 und 6:2 gegen Jessica Pegula ins Finale der US Open eingezogen und spielt am Samstag um ihren dritten Titel in Folge.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 03:55 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka steht bei den US Open 2026 im Finale

New York City und Aryna Sabalenka - das passt einfach! Denn die zweimalige Titelverteidigerin besiegte im ersten Halbfinale Jessica Pegula mit 7:5 und 6:2. Die beiden hatten sich schon vor zwei Jahren in Flushing Meadows getroffen, damals allerdings im Finale, das Sabalenka ebenfalls gewann.

Am Samstag spielt die Belarussin entweder gegen Coco Gauff oder Elena Rybakina. Letztere wird Sabalenka am Montag als Nummer eins der Wrlt ablösen. Und Gauff konnte Aryna Sabalenka ja im Endspiel 2023 bezwingen.

Nycmap