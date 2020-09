US Open: Serena Williams und Victoria Azarenka problemlos weiter

Serena Williams und Victoria Azarenka sind bei den US Open problemlos in die dritte Runde eingezogen. Während die US-Amerikanerin einen Favoritensieg feierte, nahm Azarenka die Nummer fünf des Turniers aus dem Bewerb.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 06:01 Uhr

© Getty Images Serena Williams hatte in der zweiten Runde kaum Probleme

Ein weiterer Schritt Richtung Einzel-Grand-Slam-Titel Nummer 24 ist getan: Serena Williams steht nach einem klaren 6:2 und 6:4-Erfolg über Margarita Gasparyan in der dritten Runde der US Open. Die US-Amerikanerin hatte gegen die Russin dabei mit Ausnahme eines kleinen Wacklers in der Mitte des zweiten Satzes kaum Probleme und blieb beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres somit ohne Satzverlust.

"Ich bin froh, dass ich weiter bin. Sie hat sehr gut retourniert", meinte Williams nach dem Match. Nun wartet auf die 38-Jährige eine große Herausforderung. In einem Duell zweier US-Open-Siegerinnen bekommt es Williams mit Sloane Stephens zu tun. Die Nummer 26 des Events schlug Olga Govortsova mit 6:2 und 6:2.

Ebenfalls in der dritten Runde stehen Madison Keys (6:2 und 6:1 vs. Aliona Bolsova), Alize Cornet (7:6 (4) und 6:3 vs. Ysaline Bonaventure), Amanda Anisimova (4:6, 6:4 und 6:1 vs. Katrina Scott), Karolina Muchova (6:3 und 7:6 (4) vs. Anna Kalinskaya) und Sorana Cirstea (2:6, 7:6 (5) und 6:4 vs. Johanna Konta).

Ausgeschieden ist hingegen die an Position fünf gesetzte Aryna Sabalenka. Die Weißrussin musste sich der wiedererstarkten Victoria Azarenka klar mit 1:6 und 3:6 geschlagen geben. Die kommende Gegnerin der 31-Jährigen steht noch nicht fest. Die Partie zwischen Sachia Vickery und Iga Swiatek konnte aufgrund einsetzenden Regens ebenso wie die Matches zwischen Elise Mertens und Sara Sorribes Tormo bzw. Catherine McNally und Ekaterina Alexandrova nicht zu Ende gespielt werden. Diese Begegnungen werden am Freitag ihre Fortsetzung finden.

Bereits vor Williams und Azarenka hatten Sofia Kenin und Donna Vekic ihr Ticket für die dritte Runde gelöst. Die diesjährige Australian-Open-Finalistin Garbine Muguruza musste hingegen bereits die Koffer packen.

