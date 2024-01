Vermeintlich klarer Sieg für Sinner gegen Khachanov

Jannik Sinner hat mit 6:4, 7:5 und 6:3 gegen Karen Khachanov gewonnen. Was nach einem klaren Erfolg aussieht, war in Wirklichkeit ein echter Härtetest für den Südtiroler, der diesen bestanden hat, obwohl er über weite Strecken nicht sein bestes Tennis gezeigt hat.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 21.01.2024, 10:36 Uhr

Gut spielen, sich gut fühlen – und gewinnen. Das ist für einen Tennisspieler nicht das größte Problem. Einen sehr guten Tennisspieler unterscheidet allerdings zu einem herausragendem Tennisspieler, dass der herausragende Spieler selbst gewinnt, wenn er nicht sein bestes Spiel präsentiert. So war es auch im Match zwischen Jannik Sinner und Karen Khachanov. Mit 6:4, 7:5 und 6:3 zog der Italiener in das Achtelfinale der Autralian Open ein. Der Davis-Cup-Champion war bei seinem Sieg auch ohne die Unterstüzung seiner Edelfans "Carota Boys", die am Sonntagmorgen abgereist waren, erfolgreich.

Sinner: Gut zweinhalb Stunden auf dem Platz für drei Sätze

Dabei ließ Sinner lange Zeit das ganz Besondere in seinem Spiel vermissen. Sein Aufschlagquote war beispielsweise eher durchwachsen. Aber – und das ist das entscheidende aber: Sinner war trotzdem in der Lage, einen bravourös kämpfenden Gegner in drei Sätzen und gut zweieinhalb Stunden zu bezwingen.

