Vollgas Richtung Down Under? Roger Federer trainiert auf Australian-Open-Belag

Roger Federers Plan, bei den Australian Open 2021 auf die Tour zurückzukehren, dürfte wohl aufgehen. Der Schweizer trainiert dem Vernehmen nach bereits auf jenem Belag, der auch in Melbourne zum Einsatz kommt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2020, 14:55 Uhr

© Getty Images Roger Federer wird wohl bei den Australian Open auf die Tour zurückkehren

"Es sieht derzeit danach aus, dass ich mein Comeback an den Australian Open im Januar geben kann", hatte Roger Federer vor knapp einem Monat in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten verraten. Eine Nachricht, die den Fans des Maestros wohl ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hatte.

Und für die Anhänger des 20-fachen Grand-Slam-Siegers gibt es weiterhin Grund für gute Laune: Laut einem Medienbericht von Punto de Break trainierte der Schweizer am Wochenende in einer Indoor-Halle, in welcher derselbe Belag wie bei den Australian Open ausgelegt ist.

Gute Erinnerungen an 2017

Sein bis dato letztes Match hatte Federer im Melbourne-Halbfinale gegen Novak Djokovic bestritten. Danach musste sich der 39-Jährige einer Knieoperation unterziehen, die ihn in weiterer Folge zum Saisonende zwang.

Bereits im Jahr 2016 hatte Federer eine ähnlich lange Verletzungpause eingelegt. Danach kehrte der Eidgenosse ebenfalls bei den Australian Open zurück - und fuhr den wohl emotionalsten Turniersieg seiner Karriere ein. Man darf gespannt sein, ob dem langjährigen Weltranglistenersten in der kommenden Saison ein ähnliches Comeback wie vor vier Jahren gelingen wird.