Vondrousova sagt Olympia-Teilnahme ab

Marketa Vondrousova, Silbermedaillengewinnerin von Tokio, wird die Olympischen Spiele von Paris verpassen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 17:04 Uhr

© Getty Images 2021 in Tokio hat Marketa Vondrousova Silber im Einzel geholt

Wie die tschechische Wimbledonsiegerin von 2023 bei Instagram mitteilte, kann sie aufgrund einer Handverletzung nicht zum Tennisschläger greifen. Sie habe bis zuletzt gehofft, zumindest im Doppel an den Start gehen zu können.

Sie werde den tschechischen Sportlern und Sportlerinnen aus der Ferne die Daumen drücken, schrieb Vondrousova: "Ich konzentriere mich jetzt auf die US Open." In Wimbledon war sie bei ihrer Titelverteidigung schon in der ersten Runde gescheitert. Das Finale der Sommerspiele von Tokio hatte sie gegen die Schweizerin Belinda Bencic verloren.

Im Einzel von Paris soll Vondrousova von Katerina Siniakova ersetzt werden.