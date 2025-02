Vor 29 Jahren: Thomas Muster wird erstmals Nummer eins der Welt

Heute vor 29 Jahren stand Thomas Muster erstmals an der Spitze der Weltrangliste. Ein Rückblick.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 17:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Thomas Muster war vor 29 Jahren die Nummer eins der Welt

Thomas Muster hat sich auf ewig einen Platz in den rot-weiß-roten Sport-Geschichtsbüchern gesichert. Der gebürtige Steirer gewann bei den French Open 1995 nicht nur als erster Österreicher überhaupt einen Grand-Slam-Titel, sondern stand knapp ein Jahr später auch an der Spitze der Einzel-Weltrangliste. Etwas, das zuvor und danach keinem seiner Landsmänner vergönnt war.

Erstmals stand Muster im Ranking am 12. Februar 1996, also exakt heute vor 29 Jahren, auf Platz eins im Ranking. Zu verdanken hatte er dies vor allem seiner herausragenden Saison 1995, in der Muster zwölf Titel holte. Ein Rekord, den sich der Österreicher bis heute mit dem Schweizer Roger Federer (2006) teilt.

“Habe diesen Moment geliebt”

Als Weltranglistenerster geführt zu werden, sei für Muster sehr besonders gewesen. “Ich weiß nicht, wie viele Menschen von sich behaupten können, dass sie nachweislich die Nummer eins in einer Sache waren, der Beste der Welt”, wurde der Österreicher von der ATP zitiert. “Ich habe diesen Moment geliebt.”

Eine besondere Note hatte der Sturm an die Weltranglistenspitze auch deshalb, weil Musters Karriere 1989 nach einem Unfall in Miami am seidenen Faden hing. Rund sieben Jahre später durfte sich der damals 28-Jährige als Branchenprimus bezeichnen, wenn zunächst auch nur für sieben Tage.

Muster wurde am 19. Februar 1996 von Pete Sampras als Nummer eins der Welt abgelöst, kehrte ein Monat später aber noch einmal auf Position eins zurück. Dort blieb der Sandplatzliebhaber dann für weitere fünf Wochen, am Ende des Jahres belegte Muster Rang fünf.