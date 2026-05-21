Vor French Open: Djokovic holt Landsmann Troicki ins Team

Novak Djokovic erweitert kurz vor den French Open sein Team um einem prominenten Namen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.05.2026, 17:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic und Viktor Troicki beim Davis Cup mit Serbien.

Wie der 24-fache Grand Slam-Champion am Mittwochabend auf Social Media bekannt gab, ist sein langjähriger Freund und Landsmann Viktor Troicki seinem Trainerteam beigetreten.

"Willkommen, mein Freund, Teamkollege und jetzt Trainer … Viktor Troicki", meinte Djokovic auf Instagram.

Gemeinsamer ATP Cup-Sieg 2020

Der 38-Jährige Djokovic kennt Troicki, der nur ein Jahr älter ist, seit seiner Jugendzeit. Die beiden spielten über Jahre hinweg gemeinsam Doppel und verhalfen Serbien 2020 gemeinsam zum ATP Cup-Sieg.

Djokovic wird in Paris versuchen, seiner Grand Slam-Sammlung einen 25. Titel hinzuzufügen. Es wäre sein erster Sieg bei einem Major seit den US Open 2023.