Vorjahresfinalisten Struff und Tiafoe erneut am Stuttgarter Weissenhof

Tiafoe und Struff schenkten sich im Vorjahr in einem hochklassigen und an Spannung nicht zu überbietenden Finalmatch nichts! Am Ende hatte Tiafoe in einem wahren Tennis-Thriller und nach der Abwehr eines Matchballs mit 4:6, 7:6 (7/1), 7:6 (10/8) das bessere Ende für sich. Die Zuschauer am ausverkauften Centre Court auf dem Weissenhof quittierten die Weltklasseleistungen beider Akteure während des Endspiels immer wieder mit stehenden Ovationen.

Tiafoe freute sich in der vergangenen Saison nicht nur über seinen ersten Rasentitel in Stuttgart, sondern er nahm auch viele gute Erinnerungen aus dem Schwabenland mit. „Das Publikum war eines der respektvollsten, das ich je erlebt habe. Natürlich wollten sie, dass Struffi gewinnt, aber sie haben auch mir applaudiert und einen tollen Job gemacht. Ich erinnere mich gerne an dieses Turnier. Alle waren supernett zu mir, und auch bei den Trainingseinheiten waren so viele Leute da, um uns zuzusehen. Alles war so entspannt, deshalb bin ich froh, dieses Jahr wieder nach Stuttgart zu kommen“, erklärt Frances Tiafoe.

Dass der charismatische US-Amerikaner mit derzeitiger Weltranglisten-Position 16 zu den Fans in aller Welt einen extrem guten Draht hat, kommt nicht von ungefähr, versteht es doch der dreifache ATP-Turniersieger wie kaum ein anderer, in seinen Matches das Publikum mitzunehmen. So gibt Tiafoe auch in scheinbar aussichtslosen Situationen keinen Ball verloren und klatscht aus Freude über spektakuläre Punktgewinne schon einmal mit den Zuschauern ab. Als einer der Hauptdarsteller in der Netflix-Serie „Break Point“ ist „Big Foes“ Popularität noch einmal sprunghaft gestiegen. Zu seinen prominentesten Fans zählt Popstar Justin Bieber, der im Vorjahr das Drittrundenmatch Tiafoes bei den US Open in New York gegen den Franzosen Adrian Mannarino live im Arthur-Ashe-Stadium mitverfolgte.

„Ich war im Vorjahr in Stuttgart knapp dran, meinen ersten Titel auf der Tour zu holen. Die Stimmung und Energie speziell im Halbfinale und Finale waren unfassbar. Meine Familie hat sich am Weissenhof total wohl gefühlt. Ich freue mich sehr, dieses Jahr zurückzukommen“, betont auch der aktuelle Weltranglisten-25. Jan-Lennard Struff.



„Wir freuen uns, dass mit Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff die beiden deutschen Topspieler in diesem Jahr beim ATP-Turnier in Stuffgart am Start sind. Dazu kommt mit Titelverteidiger Frances Tiafoe eine der schillerndsten Spielerpersönlichkeiten auf der ATP-Tour auf den Weissenhof. Mit diesen drei Stars weist das diesjährige Turnier schon jetzt eine erstklassige Besetzung auf. Es ist jedoch zu erwarten, dass wir den Stuttgarter Tennis-Fans in den kommenden Wochen noch weitere Topspieler präsentieren können“, betont Turnierdirektor Edwin Weindorfer.