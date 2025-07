ATP: Struff und Altmaier halten deutsche Fahne in Gstaad und Los Cabos hoch

Nachdem Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, das 250er-Turnier in Gstaad abgesagt hat, greift Jan-Lennard Struff heute erstmals ins Turniergeschehen ein. Daniel Altmaier mischt in Los Cabos gegen die topgesetzten Andrey Rublev, Alejandro Davidovich Fokina und Denis Shapovalov mit.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 06:08 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff spielt diese Woche in Gstaad auf

Im schweizerischen Gstaad geht Jan‑Lennard Struff heuer als einziger deutscher Spieler an den Start. Als letztjähriger Halbfinalist (3:6, 6:7 gegen den Franzosen Quentin Halys) versucht er nach der durchwachsenen Rasensaison erneut sein Glück auf Sand. Heute wird er ab ca. 10:30 auf fast heimischem Terrain mit hoffentlich solidem Aufschlag und starker Netzpräsenz gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo für Aufsehen sorgen.

Indes wechselt Daniel Altmaier schon mal zur Vorbereitung auf den American Swing auf Hartplatz. Im mexikanischen Los Cabos tritt er in der Nacht von heute auf morgen zunächst gegen den US-Amerikaner Mitchell Krueger an. Mit einem Achtelfinal- oder Viertelfinaleinzug könnte Altmaier einiges an Preisgeld und Punkten sammeln.

Auch das österreichische Tenniskarussell dreht sich munter weiter. Bei den Nordea Open im schwedischen Bastad sind sowohl Filip Misolic als auch Sebastian Ofner im Sechzehntelfinale vertreten. Letzterer hat dabei eine durchaus knifflige Aufgabe zu lösen, denn er trifft um 11:00 Uhr gegen den auf Nummer 7 gesetzten Damir Dzumhur.

Wie viele Geschichten diese vier Vertreter diese Woche auf zwei unterschiedlichen Belägen bei drei Turnieren schreiben werden, bleibt abzuwarten. Nach den packenden Wochen voll rasanten Rasentennis ist damit aber unter den deutsch-österreichischen Tennisfans immerhin weiterhin für Spannung gesorgt. Und wer weiß: Vielleicht geht sich bei dem ein oder anderen ja sogar ein Finale aus…