Wawrinka an Rune: „Führ Dich nicht wie ein Baby auf!“

Stan Wawrinka hatte nach seiner bitteren Niederlage gegen Holger Rune beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy immerhin noch einen Ratschlag für seinen Bezwinger übrig.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2022, 16:50 Uhr

© Getty Images Holger Rune macht auf der Tour gerade nicht nur Freunde

Drei Matchbälle hat Stan Wawrinka bei seiner Niederlage in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy gegen Holger Rune nicht nutzen können. Kein Wunder, dass die Enttäuschung beim Schweizer tief saß. Ziemlich frustrierend muss allerdings auch das Verhalten seines Gegners gewesen sein. Denn Wawrinka hatte bei der Verabschiedung am Netz noch ein paar ausgewählte Worte für den Teenager aus Dänemark übrig.

„Mein Ratschlag für Dich ist“, hob der dreimalige Major Champion also an. „Führ Dich auf dem Court nicht wie ein Baby auf.“ Sprach´s, schüttelte Runes Hand und ließ diesen etwas ratlos zurück.

Wawrinka ist nicht der erste Kontrahent Runes, der mit dessen Verhalten auf dem Platz ein Problem hat. In Roland Garros etwa zeigte sich Casper Ruud nicht nur irritiert, er fasste das auch in Worte.

Rune verliert in Basel die Contenance

Im Sommer wiederum schien Holger Rune ein wenig in sich gegangen zu sein. Zumindest kündigte er an, seinen Gesamtauftritt zu überdenken. Das ist sportlich mit dem Turniersieg in Stockholm und dem Finaleinzug in Basel sehr gut gegangen, aber schon in der Schweiz verlor Rune wieder die Contenance, legte sich mit Stuhlschiedsrichter Mohamed Layahni an.

Zur Szene mit Stan Wawrinka äußerte sich Rune indes nicht. Vielmehr zollte er Wawrinka bei Twitter nichts als Respekt.