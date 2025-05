Weißer Rauch im Vatikan? Coco Gauff wäre dabei!

Sollte ein neuer Papst während des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom gewählt werden, könnten sich Coco Gauff und Iga Swiatek vorstellen, bei dessen Präsentation am Petersplatz dabei zu sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 21:55 Uhr

Coco Gauff ist ja schon ganz gut herumgekommen in ihrer nicht mehr ganz jungen Karriere. Mit der katholischen Religion hatte sich die Finalistin von Madrid von vor ein paar Tagen aber noch nicht in aller Tiefe auseinandergesetzt. Das hat die mittlerweile 21-Jährige jetzt aber offenbar im Schnellverfahren nachgeholt.

Denn sollte beim morgen beginnenden Konklave eine Entscheidung über den kommenden Papst fallen und also weißer Rauch über dem Vatikan aufsteigen, würde sich Gauff auf den Weg zum Petersplatz machen, um das Spektakel zu beobachten. „Ich würde hingehen, weil ich glaube, dass dies ein historisches Ereignis sein wird.“ Vorbehaltlich natürlich, dass der Spielplan das hergibt. Gauff ist in Rom an Position vier gesetzt, wird ihr erstes Match im Foro Italico 2025 am Freitag bestreiten.

Serena wirft sich in den Trubel

Deutlich tiefer in der Thematik ist schon aufgrund ihrer Herkunft Iga Swiatek verankert. „Ich würde es sehr gerne machen, nur um einmal diese Erfahrung zu haben“, erklärte die Polin, die in Rom ja als Titelverteidigerin antritt. „Ich glaube, dass es brechend voll sein wird. Ganz Rom wird den Ereignissen folgen.“ Zwar wissen man nicht, wann die Wahl tatsächlich ein Ergebnis bringen wird. Sie werde aber die Logistik prüfen, wenn der neue Papst während des Turniers gewählt wird.

Dass die Römer durchaus diszipliniert sein können, wenn sich Tennisstars unter sie mischen, hat übrigens Serena Williams im jähr 2019 erfahren. Da hat sich die US-Amerikanerin mit Tochter Olympia zum Trevi Brunnen aufgemacht - und konnte dort einigermaßen ungestört ein paar Fotos schießen. Aber klar: Der legendäre Brunnen ist eine permanente Einrichtung. Eine Papstwahl findet nur unter besonderen Umständen statt.

