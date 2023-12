Weiterer Erfolg für Iga Swiatek: 80 Wochen an der Spitze

Weltranglistenerste für mindestens 80 Wochen: damit ist die 22-jährige Polin die zehnte WTA-Spielerin, der dies gelungen ist. Rekordhalterin der Frauen ist Steffi Graf, die die Weltrangliste 377 Wochen als Nummer Eins anführte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.12.2023, 13:43 Uhr

Swiatek spielte auch dieses Jahr wieder eine herausragende Saison und schaffte es trotz einiger schwieriger Phasen die Tour als Weltranglistenerste zu beenden. Die junge Polin konnte ihren Titel in Roland Garros bravourös verteidigen und siegte saisonabschließend bei den WTA-Finals in Cancún. Außerdem ging sie als Siegerin in Stuttgart, Doha, Warschau und Peking vom Platz und gewann somit Titel auf allen drei Ebenen der Tour, was bisher nur Serena Williams 2013 und Kvitova 2011 gelungen war.

Es blieb spannend bis zum Schluss

Bis zu den WTA-Finals in Cancún, welche Anfang November ausgespielt und als Saisonabschlussturnier betitelt werden, blieb es zwischen Swiatek und der Belarussin Sabalenka spannend, wer als Nummer Eins der Rangliste in die Tourpause gehen wird. Die Polin hatte nach den US-Open ihre Position an der Spitze der Weltrangliste an Aryna Sabalenka verloren, gewann dann aber das WTA-1000er Turnier in Peking, bei dem Sabalenka nur das Viertelfinale erreichen konnte. Somit war ein spannendes Saisonfinale der beiden Tennisstars zu erwarten, die in Cancún um die Weltranglistenspitze spielten. Die 22-jährige Swiatek traf im Halbfinale auf die damalige Weltranglistenerste Sabalenka und konnte das Match mit 6:3, 6:2 für sich entschieden. Das Finale gewann Swiatek gegen Jessica Pegula in unter einer Stunde mit 6:1, 6:0 und konnte somit ihre Saison zum zweiten Mal in Folge als Nummer Eins der Weltrangliste beenden.

Djokovic an der Spitze

Zudem gehört die French-Open-Gewinnerin mit dem Erfolg 80 Wochen die Nummer eins der Welt zu sein, zu den Top 20 Spielerinnen und Spielern, denen eine so lange Zeit als Nummer Eins gelungen ist. Mit unglaublichen 402 Wochen als Weltranglistenerster führt Djokovic diese Liste mit deutlichem Vorsprung zu seiner männlichen Konkurrenz an und hat jetzt schon einen Vorsprung von 25 Wochen zu der Zweitplatzierten dieser Statistik, Steffi Graf.