Welche Wettmöglichkeiten, Wettarten und Wettmärkte gibt es bei Tennis-Wetten?

Tennis gehört seit Jahren zu den beliebtesten Sportarten, wenn es um Sportwetten geht. Das liegt nicht nur an der Dynamik und Spannung eines guten Matches, sondern auch an der Vielfalt an Tennis-Wettmöglichkeiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 09:56 Uhr

Egal ob du auf Grand-Slam-Turniere, ATP- oder WTA-Matches tippst: Mit dem richtigen Wissen kannst du aus jedem Spiel das Maximum herausholen. In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche Tennis-Wettarten, Wettmärkte und Strategien dir zur Verfügung stehen und wie du sie geschickt nutzt.

Die beliebtesten Wettarten im Tennis

Wenn du auf Tennis tippst, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Wettarten – also der Art und Weise, wie du wettest. Hier ein Überblick über die wichtigsten Formen:

Wettart Erklärung Einzelwette Du setzt auf eine einzige Auswahl, z. B. den Sieger eines bestimmten Spiels. Ideal für Einsteiger, da sie einfach nachzuvollziehen ist. Kombiwette Mehrere Einzelwetten werden kombiniert. Alle Tipps müssen richtig sein. Lohnt sich, wenn du von mehreren Favoriten überzeugt bist. Systemwette Kombination aus mehreren Einzelwetten. Auch wenn nicht alle Tipps stimmen, ist ein Gewinn möglich. Bietet mehr Sicherheit, falls ein Tipp daneben geht.

Tennis-Wettmöglichkeiten: Von Sieg bis Tiebreak

Neben den klassischen Wettarten gibt es im Tennis eine große Bandbreite an sogenannten Wettmöglichkeiten – also konkreten Setzoptionen innerhalb eines Spiels. Während sich die Wettart darauf bezieht, wie du wettest (z. B. ob du eine Einzel-, Kombi- oder Systemwette platzierst), geht es bei der Wettmöglichkeit darum, welcher Spielverlauf oder Spielaspekt im Fokus deiner Wette steht.

Hier einige der beliebtesten Tennis-Wettmöglichkeiten:

Satzwette : Setze auf das genaue Satzergebnis (z. B. 2:1 für Spieler A).

: Setze auf das genaue Satzergebnis (z. B. 2:1 für Spieler A). Over-/Under-Wetten : Tippe auf die Gesamtzahl der Spiele im Match (z. B. über 22,5 Spiele). Diese Wettart ist gerade für Einsteiger besonders attraktiv.

: Tippe auf die Gesamtzahl der Spiele im Match (z. B. über 22,5 Spiele). Diese Wettart ist gerade für Einsteiger besonders attraktiv. Handicap-Wetten : Einem Spieler wird ein virtueller Vor- oder Nachteil gegeben – oft genutzt in Matches mit klarer Favoritenrolle.

: Einem Spieler wird ein virtueller Vor- oder Nachteil gegeben – oft genutzt in Matches mit klarer Favoritenrolle. Live-Wetten : Wetten während des Spiels. Besonders spannend bei Momentum-Wechseln. Wer sich hier gut auskennt, findet oft interessante Quoten.

: Wetten während des Spiels. Besonders spannend bei Momentum-Wechseln. Wer sich hier gut auskennt, findet oft interessante Quoten. Wer gewinnt den ersten Satz? Ideal für Spieler mit starkem Startverhalten.

Ideal für Spieler mit starkem Startverhalten. Gibt es einen Tiebreak? Diese Wette lohnt sich besonders bei aufschlagstarken Duellanten.

Die wichtigsten Tennis-Wettmärkte

Ein Tennis-Wettmarkt beschreibt die konkrete Wettoption, die dir bei einem Spiel zur Verfügung steht – also den Bereich, auf den du deinen Tipp abgibst. Im Gegensatz zur Wettart (Einzel-, Kombi- oder Systemwette) geht es hier um den Inhalt deiner Wette. Je nach Anbieter und Match stehen dir unterschiedliche Wettmärkte zur Verfügung:

Match-Sieger : Die klassische Zwei-Weg-Wette – wer gewinnt das Spiel?

: Die klassische Zwei-Weg-Wette – wer gewinnt das Spiel? Satz-Sieger : Wer entscheidet einen bestimmten Satz für sich?

: Wer entscheidet einen bestimmten Satz für sich? Spielanzahl pro Satz : Wird eine bestimmte Zahl an Spielen erreicht oder überschritten?

: Wird eine bestimmte Zahl an Spielen erreicht oder überschritten? Breaks im Match : Wie viele Aufschlagverluste gibt es insgesamt – oder bei einem bestimmten Spieler?

: Wie viele Aufschlagverluste gibt es insgesamt – oder bei einem bestimmten Spieler? Exakte Punktezahl : Wie viele Punkte werden im Match oder in einem Satz gespielt?

: Wie viele Punkte werden im Match oder in einem Satz gespielt? Langzeitwetten (z. B. Turniersieger): Wer gewinnt ein Turnier oder beendet die Saison auf Platz 1?

Profis achten genau auf diese Märkte. Denn oft gibt es Unterschiede bei der Quotenvergabe – und wer aufmerksam vergleicht, findet sogenannte Value Bets. Auch Spezialwetten und Langzeitwetten im Tennis bieten interessante Optionen für langfristige Strategien.

Worauf es bei Tennis-Wetten wirklich ankommt

Bevor du dich auf Live-Wetten, Satzwetten oder Spezialmärkte stürzt, solltest du die Eigenheiten des Sports verstehen. Denn genau diese machen Tennis-Wetten so spannend:

Es gibt keine Unentschieden .

. Die Form eines einzelnen Spielers ist entscheidend, nicht die eines Teams.

ist entscheidend, nicht die eines Teams. Mentale Stärke und Fitness können Matchverläufe stark beeinflussen.

und können Matchverläufe stark beeinflussen. Der Spielbelag (Sand, Hartplatz, Rasen) hat großen Einfluss.

Besondere Wettformen im Tennis

Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle: Kommt ein Spieler aus einem Fünfsatz-Match, fehlt oft die Frische für das nächste Spiel. Beobachte genau, wie Spieler auf Drucksituationen reagieren – das macht den Unterschied bei deinen Tipps.

Live-Wetten: Nervenkitzel in Echtzeit

Live-Wetten auf Tennis bringen Spannung pur. Wer sich mit dem Spielverlauf gut auskennt, erkennt Momentum-Wechsel schneller als der Buchmacher.

Ein Spieler liegt zurück, zeigt aber starke Comeback-Qualitäten? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Livewette auf den Satzgewinn.

Achte auf die Körpersprache, Reaktionen nach Breaks und physische Verfassung.

Langzeitwetten: Geduld wird belohnt

Neben den klassischen Spielwetten bieten Tennis-Wettmärkte auch langfristige Optionen:

Turniersieger: Wer gewinnt Wimbledon, die US Open oder die ATP Finals?

Wer gewinnt Wimbledon, die US Open oder die ATP Finals? Head-to-Head-Vergleiche : Wer kommt weiter – Spieler A oder B?

: Wer kommt weiter – Spieler A oder B? Jahreswetten: Wer beendet das Jahr auf Platz 1?

Diese Tennis-Wettmöglichkeiten erfordern ein gutes Gespür für Form, Ausdauer und mentale Stärke – aber wer richtig liegt, wird mit Top-Quoten belohnt.

Welche Strategie passt zu dir?

Ob Einzelwette, Kombiwette oder System: Du solltest dich fragen, wie viel Risiko du eingehen willst.

Einsteiger starten am besten mit Einzelwetten auf Favoriten.

starten am besten mit Einzelwetten auf Favoriten. Erfahrene Tipper kombinieren gezielt mehrere Matches mit Kombiwetten.

kombinieren gezielt mehrere Matches mit Kombiwetten. Systemspieler sichern sich durch Varianten wie 2 aus 3 oder 3 aus 4 ab.

Teste deine Strategie mit kleinen Einsätzen. So bekommst du ein Gefühl dafür, welche Tennis-Wettart am besten zu dir passt.

Fehler vermeiden, Gewinnchancen steigern

Typische Fehler beim Tennis-Wetten sind:

zu hohe Kombiwetten : Mehr Spiele = höheres Risiko.

: Mehr Spiele = höheres Risiko. blindes Vertrauen in Favoriten : Auch Nadal verliert mal gegen einen Qualifikanten.

: Auch Nadal verliert mal gegen einen Qualifikanten. keine Platzbeachtung: Nicht jeder Topspieler liebt Sand oder Hartplatz.

Analysiere stattdessen besser Spielerdaten, direkte Duelle und die aktuelle Turnierverfassung der Spieler. Wer sich gut vorbereitet, hat beim Wetten die Nase vorn.

Dein Einstieg in die Welt der Tennis-Wetten

Tennis ist für Sportwetten wie gemacht. Keine Unentschieden, direkte Duelle, viele Wetten pro Match – perfekt für clevere Tipper. Ob du auf Matchausgänge, Satzergebnisse, Über/Unter oder Turniersieger wettest: Die Tennis-Wettmöglichkeiten bei bei interwetten sind vielfältig und bieten dir jede Menge Spannung.

Nutze die passende Tennis-Wettart für deinen Stil, beobachte die Tennis-Wettmärkte genau und entwickle dein Gespür für Dynamik, Form und Quoten.Dann hast du besten Chancen, aus jeder Rallye einen Volltreffer zu machen.