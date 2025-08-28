tennisnet.com Service Tenniswetten Tipps

Welche Wettmöglichkeiten, Wettarten und Wettmärkte gibt es bei Tennis-Wetten?

Tennis gehört seit Jahren zu den beliebtesten Sportarten, wenn es um Sportwetten geht. Das liegt nicht nur an der Dynamik und Spannung eines guten Matches, sondern auch an der Vielfalt an Tennis-Wettmöglichkeiten.

Egal ob du auf Grand-Slam-Turniere, ATP- oder WTA-Matches tippst: Mit dem richtigen Wissen kannst du aus jedem Spiel das Maximum herausholen. In diesem Beitrag zeigen wir dir, welche Tennis-Wettarten, Wettmärkte und Strategien dir zur Verfügung stehen und wie du sie geschickt nutzt.

Die beliebtesten Wettarten im Tennis 

Wenn du auf Tennis tippst, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Wettarten – also der Art und Weise, wie du wettest. Hier ein Überblick über die wichtigsten Formen:

WettartErklärung
EinzelwetteDu setzt auf eine einzige Auswahl, z. B. den Sieger eines bestimmten Spiels. Ideal für Einsteiger, da sie einfach nachzuvollziehen ist.
KombiwetteMehrere Einzelwetten werden kombiniert. Alle Tipps müssen richtig sein. Lohnt sich, wenn du von mehreren Favoriten überzeugt bist.
SystemwetteKombination aus mehreren Einzelwetten. Auch wenn nicht alle Tipps stimmen, ist ein Gewinn möglich. Bietet mehr Sicherheit, falls ein Tipp daneben geht.

Tennis-Wettmöglichkeiten: Von Sieg bis Tiebreak 

Neben den klassischen Wettarten gibt es im Tennis eine große Bandbreite an sogenannten Wettmöglichkeiten – also konkreten Setzoptionen innerhalb eines Spiels. Während sich die Wettart darauf bezieht, wie du wettest (z. B. ob du eine Einzel-, Kombi- oder Systemwette platzierst), geht es bei der Wettmöglichkeit darum, welcher Spielverlauf oder Spielaspekt im Fokus deiner Wette steht. 

Hier einige der beliebtesten Tennis-Wettmöglichkeiten: 

Die wichtigsten Tennis-Wettmärkte 

Ein Tennis-Wettmarkt beschreibt die konkrete Wettoption, die dir bei einem Spiel zur Verfügung steht – also den Bereich, auf den du deinen Tipp abgibst. Im Gegensatz zur Wettart (Einzel-, Kombi- oder Systemwette) geht es hier um den Inhalt deiner Wette. Je nach Anbieter und Match stehen dir unterschiedliche Wettmärkte zur Verfügung: 

Profis achten genau auf diese Märkte. Denn oft gibt es Unterschiede bei der Quotenvergabe – und wer aufmerksam vergleicht, findet sogenannte Value Bets. Auch Spezialwetten und Langzeitwetten im Tennis bieten interessante Optionen für langfristige Strategien. 

Worauf es bei Tennis-Wetten wirklich ankommt

Bevor du dich auf Live-Wetten, Satzwetten oder Spezialmärkte stürzt, solltest du die Eigenheiten des Sports verstehen. Denn genau diese machen Tennis-Wetten so spannend: 

Besondere Wettformen im Tennis

Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle: Kommt ein Spieler aus einem Fünfsatz-Match, fehlt oft die Frische für das nächste Spiel. Beobachte genau, wie Spieler auf Drucksituationen reagieren – das macht den Unterschied bei deinen Tipps.

Live-Wetten: Nervenkitzel in Echtzeit

Live-Wetten auf Tennis bringen Spannung pur. Wer sich mit dem Spielverlauf gut auskennt, erkennt Momentum-Wechsel schneller als der Buchmacher. 

Ein Spieler liegt zurück, zeigt aber starke Comeback-Qualitäten? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Livewette auf den Satzgewinn. 

interwetten-Tipp: Achte auf die Körpersprache, Reaktionen nach Breaks und physische Verfassung.

Langzeitwetten: Geduld wird belohnt 

Neben den klassischen Spielwetten bieten Tennis-Wettmärkte auch langfristige Optionen:

Diese Tennis-Wettmöglichkeiten erfordern ein gutes Gespür für Form, Ausdauer und mentale Stärke – aber wer richtig liegt, wird mit Top-Quoten belohnt.

Welche Strategie passt zu dir?

Ob Einzelwette, Kombiwette oder System: Du solltest dich fragen, wie viel Risiko du eingehen willst.

interwetten-Tipp: Teste deine Strategie mit kleinen Einsätzen. So bekommst du ein Gefühl dafür, welche Tennis-Wettart am besten zu dir passt. 

Auch die richtige Wahl des Buchmachers ist entscheidend – mehr dazu findest du in unserem Beitrag zur Auswahl des Wettanbieters bei Tennis-Wetten.

Fehler vermeiden, Gewinnchancen steigern

Typische Fehler beim Tennis-Wetten sind: 

Analysiere stattdessen besser Spielerdaten, direkte Duelle und die aktuelle Turnierverfassung der Spieler. Wer sich gut vorbereitet, hat beim Wetten die Nase vorn. 

Dein Einstieg in die Welt der Tennis-Wetten

Tennis ist für Sportwetten wie gemacht. Keine Unentschieden, direkte Duelle, viele Wetten pro Match – perfekt für clevere Tipper. Ob du auf Matchausgänge, Satzergebnisse, Über/Unter oder Turniersieger wettest: Die Tennis-Wettmöglichkeiten bei bei interwetten sind vielfältig und bieten dir jede Menge Spannung. 

Nutze die passende Tennis-Wettart für deinen Stil, beobachte die Tennis-Wettmärkte genau und entwickle dein Gespür für Dynamik, Form und Quoten.Dann hast du besten Chancen, aus jeder Rallye einen Volltreffer zu machen.

