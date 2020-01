Wer von den 'Big Three' ist am beliebtesten?

Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic sind dank aller Rekorde, die sie in ihrer Karriere erzielt haben, die erfolgreichsten Spieler ihrer Ära, vielleicht die stärksten aller Zeiten. Unter den 'Big Three' herrscht eine große sportliche Rivalität. Federer ist der derjenige, der zum jetzigen Zeitpunkt die meisten Grand-Slam-Titel gewonnen hat (20), Nadal folgt mit 19, Djokovic steht in diesem Vergleich mit 16 Majors auf dem dritten Platz. Niemand hat in der Tennisgeschichte mehr Titel geholt als die drei Superstars. Dafür werden sie von Fans und Publikum gefeiert und haben eine ganze Generation geprägt.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 29.01.2020, 14:37 Uhr

Die 'Big Three'

Wer ist bei Fans und Publikum am beliebtesten?

Federer zieht die Massen an und wird geliebt

Wohin er auch geht, er wird von den Fans gefeiert und geliebt. Man denke nur an das Wimbledon Finale 2019, als die Menge auf dem Center Court bei jedem Punkt des Schweizers tobte. Federer wird geliebt und bewundert, allerdings nicht nur für seine sportlichen Erfolge und seine Art Tennis zu spielen. Die Menschen lieben den Superstar für seine Klasse, seine Eleganz und sein ausgeprägtes Charisma. Der Schweizer versteht es wie kein anderer, seine Persönlichkeit und seine sportliche Fairness und Größe in den Mittelpunkt zu stellen und dabei stets sympathisch zu wirken.

Nadal wird bewundert und scheint ähnlich beliebt wie der Schweizer

Rafael Nadal schreibt die wahrscheinlich größte Rivalität des Tennisports mit dem Schweizer und liefert sich seit fast 20 Jahren die atemberaubendsten Matches, die für alle Fans unvergessen bleiben werden. Die Massen feiern den Spanier nahezu im gleichen Ausmaß wie Federer, weil auch der Spanier sich durch seine außergewöhnliche Persönlichkeit in die Herzen der Fans gespielt hat.

Djokovic hängt in Sachen Beliebtheit hinter seinen Rivalen

Der 'Djoker' war der letzte der drei Superstars, der sich an die Spitze der Weltrangliste gespielt hat. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Rivalität zwischen Federer und Nadal bereits einige Zeit und der Fokus der Fans war stärker auf die beiden gerichtet. Die Fans nahmen ihn als Spielverderber war, weil er der erste Spieler war, der die beiden Superstars plötzlich regelmäßig schlagen konnte und bis heute eine positive Bilanz gegen beide Kontrahenten vorweisen kann.

In seinen Matches gegen Federer und Nadal genießt Djokovic regelmäßig weitaus weniger Unterstützung vom Publikum, obwohl er für seine Leistung definitiv die gleiche Anerkennung verdient hat.