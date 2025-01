Wieder Single! Naomi Osaka trennt sich von Cordae

Naomi Osaka hat sich von ihrem Freund und Vater ihrer Tochter Cordae getrennt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 00:42 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hat sich nach Coach Wim Fissette auch vom Vater ihrer Tochter Cordae getrennt

Wie man das halt so macht im Jahr 2025: Wenn sich zwei Prominente trennen, bedarf es oft nur der sozialen Medien, um die Welt von dieser Trennung wissen zu lassen. Und also gab Naomi Osaka via Instagram bekannt, dass die Beziehung zwischen ihr und dem US-amerikanischen Rapper Cordae beendet sei. Cordae ist auch der Vater von Osakas erster und bislang einziger Tochter Shai.

Die gute Nachricht? Man kommt auch weiterhin gut miteinander aus. “Es gibt kein böses Blut, er ist eine grossartige Person und ein toller Vater”, schreibt Osaka also. Und weiter: “Ich bin wirklich froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, weil meine Tochter das grösste Geschenk ist, und ich sehr durch unsere gemeinsamen Erfahrungen gewachsen bin.”

Sportlich hat das Jahr 2025 für Naomi Osaka ja ganz ordentlich begonnen. In Auckland erreichte sie das Endspiel, musste dort aber nach gewonnenem ersten Satzgegen Clara Tauson wegen einer Verletzung aufgeben.