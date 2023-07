Wimbledon: 17-jähriger Tokito Oda Champion im Rollstuhltennis

Tokito Oda ist der Wimbledon-Sieger der Männer-Konkurrenz im Rollstuhl-Tennis 2023. Wie im French-Open-Finale siegte Oda gegen den Briten Alfie Hewett.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2023, 18:51 Uhr

© Twitter Nach seinem Sieg in Paris ist Tokito Oda auch der Wimbledon-Champion 2023.

Erst vor einigen Wochen machte sich der 17-jährige Japaner zum jüngsten Major-Champion der Rollstuhltennisriege. In Wimbledon kam es nun zur Neuauflage des Finals in Paris, das Oda deutlich erneut deutlich gegen den mehrfachen Grand-Slam-Champion Alfie Hewett für sich entscheiden konnte.

6:4, 6:2 lautete nach 83 Minuten Spielzeit der Endstand und untermauerte damit endgültig die neue Vorherrschaft des Teenagers im Rollstuhltennis. Auf Grund der großen spielerischen Dominanz im noch so jungen Alter, wird es für seine Konkurrenten sicherlich schwer werden mit dem Sieg bei den kommenden Grand Slams. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis die fehlen Titel in New York und Paris in der Sammlung des Japaners hinzukommen.

Bei den Quads siegte der an Position eins gesetzte Niederländern Nils Vink gegen den Neuseeländer Heath Davidson noch deutlicher mit 6:1, 6:2 den Titel. Bereits nach 51 Minuten verwandelte Vink den Mtachball zur Titelkrönung 2023.