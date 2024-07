Wimbledon Junioren: Nicolai Budkov Kjaer auf den Spuren von Casper Ruud

Nicolai Budkov Kjaer triumphierte im Einzel bei den Junioren in Wimbledon und schaffte dies als erster Norweger. Bei den Juniorinnen siegte die Slowakin Renata Jamrichova, die nach den Australian Open ihren zweiten Grand-Slam-Titel einfahren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 18:39 Uhr

© Getty Images Mit seinem Wimbledon-Triumph siegte Nicolai Budkov Kjaer als erster Norweger bei einem Junioren-Grand-Slam.

Nach seinem Doppeltitel im Junioren-Wettbewerb in Roland Garros an der Seite des Österreichers Joel Schwärzler setzte Nicolai Budkov Kjaer in Wimbledon auch im Einzel zum ganz großen Sprung an. Im Finale besiegte er als Nr. 2 des Turniers den ungesetzten Niederländer Meers Rottgering glatt mit 6:3, 6:3 und holte sich damit auch im Einzel als erster Norweger die Trophäe bei einem Junioren-Major-Turnier.

Nach dem Match kommentierte der 17-jährige: „Es fühlt sich einfach unglaublich an, ein Wimbledon-Champion zu sein und mir damit einen Kindheitstraum zu erfüllen. Darauf und auf meine heutige Leistung bin ich einfach unheimlich stolz.“

Auch bei den Herren ist der Teenager schon auf dem Weg nach oben. Auf der ITF World Tennis Tour siegte er in dieser Saison schon zweimal beim M15-Event im türkischen Antalya. Doch der Weg soll natürlich ganz weit nach oben geben, wo er sich am Vorbild seines Landsmanns Casper Ruud orientiert. Bislang scheiterte ein Battle mit dem dreifachen Grand-Slam-Finalisten am Zeitmangel des Weltranglisten-8., wie Budkov Kjaer bestätigte: „Casper ist ein vielbeschäftigter Mann. Ich muss schauen, wofür er mal Zeit hat. Wenn er mir die Gelegenheit gibt, mit ihm mal Golf, Tennis oder irgendetwas anderes zu spielen, werde ich dabei sein.“

© Getty Images Nach den Australian Open triumphierte Renata Jamrichova auch in Wimbledon.

Jamrichova holt zweiten Grand-Slam-Titel

Nach ihrem Triumph bei den Australian Open schaffte Renata Jamrichova das Kunststück auch an der Church Road. In der Neuauflage des Finals von Melbourne besiegte die Slowakin erneut Emerson Jones aus Australien und überließ ihrer 16-jährigen Gegnerin beim 6:3, 6:4 erneut keinen Satzgewinn.

Jamrichova verdiente sich bereits ihre ersten Sporen auf der Damen-Tour und holte sich in dieser Saison im spanischen Telde und in Sharm-El-Sheikh bereits hre ersten M15-Titel auf der ITF World Tennis Tour.

Hier das Einzel-Tableau der Juniorinnen und Junioren in Wimbledon