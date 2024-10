Wimbledon verlegt die Finalspiele nach hinten

Die Organisatoren des All England Club in Wimbledon haben bekannt gegeben, dass die Einzelfinals ab 2025 später stattfinden werden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.10.2024, 21:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Damen- und Herren-Finalspiele beim Wimbledonturnier werden von 2025 an später als gewohnt stattfinden.

Das gab der All England Club in dieser Woche bekannt.

Bisher waren die Entscheidungen der Damen- und Herrenkonkurrenz immer für 14 Uhr Ortszeit angesetzt (15 Uhr MESZ). Ab dem kommenden Jahr nun geht es erst ab 16 Uhr (17 Uhr MESZ) los. Zuvor sollen nämlich die Doppelfinals laufen - am Samstag das der Herren (ab 13 Uhr), am Sonntag das der Damen (ebenfalls ab 13 Uhr). Diese waren bislang nach den Einzel-Endspielen angesetzt.

Die Doppelspieler hätten somit größere Planungssicherheit, so Wimbledon-Chefin Sally Bolton. Zudem würde damit die Vorfreude auf die Einzel-Finals steigen. “Unsere Champions werden damit vor der größen Zuschauermenge weltweit gekrönt.”

Womöglich hat man mit der Verschiebung auch die internationalen Zuschauer im Blick. Zwar würden die Finals in Australien dann erst nach Mitternacht starten. In den USA aber würde es um 11 Uhr (an der Ostküste) bzw. 8 Uhr (an der Westküste) losgehen. Hier hatten sich die Hardcore-Tennisfans bislang immer den Wecker auf 6 Uhr stellen müssen.