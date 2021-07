Wimbledon 2021 live: Angelique Kerber vs. Karolina Muchova im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber spielt am Dienstag um den Einzug in das Halbfinale von Wimbledon 2021. Das Match gegen Karolina Muchova gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2021, 08:03 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber trifft auf Karolina Muchova

Schafft Angelique Kerber tatsächlich ihren zweiten Erfolg in Wimbledon nach 2018? Drei Siege fehlen der deutschen Nummer eins noch, der erste soll am heutigen Dienstag gegen Karolina Muchova her. Kerber wird aber sicherlich gewarnt sein: Die Tschechin hat in diesem Jahr schon einmal das Halbfinale bei einem Major erreicht - bei den Australian Open nämlich.

Zu beobachten wird auch sein, wie es Angelique Kerber gesundheitlich geht. Bei ihrem letztlich ungefährdeten 6:4 und 6:4 gegen Cori Gauff schien der Linkshänderin ihr Oberschenkel zu schaffen zu machen. Jedenfalls ging Kerber beim Aufschlag ganz selten tief in die Knie.

Kerber vs. Muchova - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Angelique Kerber gegen Karolina Muchova gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

