Wimbledon 2021 live: Matteo Berrettini vs. Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz spielen in Wimbledon 2021 um ihre erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Finale. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 21:33 Uhr

© Getty Images Hubert Hurkacz oder Matteo Berrettini - wer erreicht sein erstes Major-Finale?

Wer hat seine Nerven besser im Griff: Matteo Berrettini oder Hubert Hurkacz? Für beiden Spieler steht am Freitag der größe Erfolg bei einem Major an. Denn weder Berrettini noch Hurkacz standen bislang in einem Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Der Italiener hat es 2019 immerhin schon mal in die Vorschlussrunde der US Open geschafft, unterlag dort aber dem späteren Champion Rafael Nadal.

Im Viertelfinale beendete Hubert Hurkacz die Träume von einem neunten Wimbledon-Titel von Roger Federer, Matteo Berrettini gewann gegen Zverev-Bezwinger Félix Auger-Aliassime in vier Sätzen.

Berrettini vs. Hurkacz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

