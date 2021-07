Wimbledon 2021: Swiatek, Sabalenka, Pliskova stürmen ins Achtelfinale

Von wegen Favoritinnen-Sterben in Wimbledon: Mit Iga Swiatek, Karolina Pliskova und Aryna Sabalenka sind am Freitag drei Anwärterinnen auf den Titel mühelos ins Achtelfinale eingezogen. Lediglich Garbine Muguruza ist ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2021, 17:05 Uhr

Besonders beeindruckend dabei wohl der Vortrag von Iga Swiatek: Die French-Open-Siegerin von 2020, die in Wimbledon auch schon die Konkurrenz der Juniorinnen für sich entscheiden konnte, gab gegen Irina Camelia Begu nur ein einziges Spiel ab. Swiatek trifft im Achtelfinale nun auf Ons Jabeur, die Garbine Muguruza, die Wimbledon-Siegerin von 2017, in drei Sätzen besiegen konnte. Das vielleicht die einzige kleine Überraschung des Tages.

Keine Probleme hatte Aryna Sabalenka mit der Kolumbianerin Maria Osorio Serrano, die sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gekämpft hatte. Sabalenka gewann mit 6:0 und 6:3. In der nächsten unde wird es allerdins mit Sicherheit um einiges schwieriger für die Belarussin. Sabalenka spielt gegen Elena Rybakina. Und die hat zuletzt in Roland Garros Serena Wiiliams aus dem Tableau gekegelt.

Karolina Pliskova schließlich, immer noch auf der Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere, ließ gegen Landsfrau Teresa Martincova beim 6:3 und 6:3 nichts anbrennen. Pliskova spielt im Achtelfinale gegen Berlin-Siegerin Ludmilla Samsonowa, die sich in drei Sätzen gegen Sloan Stephens durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen