Wimbledon 2023: Nadal, Halep, Anisimova - das sind die großen Abwesenden

Einige SpielerInnen, die im vergangenen Jahr in Wimbledon für Furore gesorgt haben, fehlen bei der Ausgabe 2023: Rafael Nadal, Amanda Anisimova oder Simona Halep.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2023, 08:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Simona Halep würde wohl gerne in Wimbledon 2023 antreten - darf aber nicht

Wimbledon unterscheidet sich ja auch dadurch von den anderen drei Grand-Slam-Turnieren, dass die Fans erst ab dem ersten Spieltag die Anlage des All England Lawn Tennis Clubs stürmen dürfen (was dann ja auch in geordnetem Ausmaß regelmäßig passiert). Es eilt also nicht, die Spuren des vergangenen Jahres zu beseitigen.

Und so hat sich am Freitagnachmittag, ein paar Stunden nach der Auslosung für das Wimbledon-Turniers 2023, ein junger Mann daran gemacht, die großen Tableaus, die an der Westseite des Centre Courts angebracht sind, auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wer vor der großen Säuberungsaktion noch einen Blick auf die Raster werfen konnte, dem sind ein paar Namen ins Auge gesprungen, die in diesem Jahr fehlen werden.

© privat/tennisnet Wenigstens Coco Gauff ist 2023 in Wimbledon wieder am Start

Auf Seite der Frauen sind das vor allem zwei Ex-Champions, die vor Jahresfrist mit unterschiedlichem Erfolg angetreten waren: Serena Williams etwa musste sich schon in Runde eins Harmony Tan geschlagen geben. Es war klar, dass Serena nicht mehr oft als aktive Spielerin nach Wimbledon kommen würde. Wie man jetzt weiß: gar nicht mehr.

Halep 2022 im Halbfinale

Bei Simona Halep, Siegerin im jahr 2019, war das schon anders. Halep erreichte im vergangene Jahr das Halbfinale, verlor dort gegen die spätere Championesse Elena Rybakina. Im Gegensatz zu Serena würde Halep auch bei der aktuellen Ausgabe gerne aufschlagen - allein: Eine Dopingsperre kam der Rumänin dazwischen.

Freiwillig ist dagegen die Auszeit von Amanda Anisimova, die 2022 im Viertelfinale an Halep gescheitert war. Die talentierte US-Amerikanerin braucht augenblicklich Zeit, um mit sich und ihrem Dasein als professionelle Tennisspielerin ins Reine zu kommen.

Und da wäre dann noch Rafael Nadal als der eigentlich größtmöglich Abwesende. Vom Halbfinalisten 2022 gab es allerdings keine Überbleibsel mehr zu besichtigen. Die hatte der fleißige junge Mann schon am Freitagvormittag beseitigt.