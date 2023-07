Wimbledon 2023, Tag 9: Es wird legendär!

Neben den ersten Viertelfinal-Partien stehen am Dienstag in Wimbledon auch die Auftaktpartien im Legenden-Wettbewerb an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.07.2023, 22:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Martina Hingis steigt heute in den Legenden-Wettbewerb ein

Match des Tages: Iga Swiatek (POL/1) vs. Elina Svitolina (14:30 Uhr, Centre Court)

Wie viel hat Elina Svitolina nach ihrem Kraftakt gegen Victoria Azarenka noch im Tank? Und war der Erfolg gegen Belinda Bencic nach Abwehr von zwei Matchbällen genau der letzte Schub, den Swiatek gebraucht hatte, um an das Championat in Wimbledon zu glauben? Eines wird es jedenfalls geben: einen Handschlag nach Spielende. Denn Svitolina schätz Swiatek nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Meriten. Sondern auch wegen ihres Engagements gegen den russischen Überfall auf die Ukraine.

Upset-Alert: Roman Safiullin (RUS) vs. Jannik Sinner (ITA/8) (2. Match nach 14 Uhr, Court 1)

Safiullin ist einer von drei Russen im Viertelfinale (neben Andrey Rublev und Daniil Medvedev). Und er trifft auf einen Jannik Sinner, bei dem man nicht so recht weiß, wie gut er eigentlich in Form ist. Größerer Probleme hatte der Südtiroler bislang noch nicht. Allerdings auch keine großen Gegner. Aber gut: Man kann ja nur gegen diejenigen spielen, die dann auch wirklich im Tableau auf einen zukommen.

Sonst so: Die Legenden heben an!

Ja, es ist wieder soweit! Überroutinierte Männer und Frauen, die sich Verdienste um den Tennissport erworben haben, treten zum Schaulaufen an. Tommy Haas etwa an der Seite von Mark Philippoussis. Jürgen Melzer wiederum doppelt mit Gilles Muller. Mit dabei sind auch die Gebrüder Bryan, ehrgeizig wie immer, so ist es anzunehmen. Andrea Petkovic hat sich mit Magdalena Rybarikova verabredet. Martina Hingis darf mit Kim Clijsters sogar auf dem Court Number 1 ran. Und die Tiroler Tennisgöttin Babsi Schett hat Thomas Johansson als gemischten Partner gezogen.

Die deutschsprachige Brille: Krapütz um das Viertelfinale, Siegemund noch im Unklaren

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben das Achtelfinale durch den Rückzug von Casper Ruud und William Blumberg ja geschenkt bekommen, nun geht es im dritten Match auf Court 8 gegen die an Position fünf gesetzten Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin. Wann Laura Siegemund mit Vera Zvonareva gegen Coco Gauff und Jessica Pegula ran darf, wird erst später am Dienstag entschieden.

Hier der Spielplan für den Dienstag