Wimbledon 2025: Struff schlägt Misolic in vier Sätzen

Jan-Lennard Struff ist mit einem 6:2, 5:7, 6:3 und 6:3 gegen Filip Misolic in die zweite Runde von Wimbledon 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 19:23 Uhr

© Getty images Jan-Lennard Struff auf dem heiligen Rasen in Wimbledon

Hier das Match zum nachlesen im Liveticker.

Jan-Lennard Struff ist in Wimbledon ein Routinier, für Filip Misolic war es der erste Auftritt im All England Lawn Tennis Club. Und das war vor allem im ersten Satz zu sehen, in dem Struff seine Stärken ausspielen konnte - und gleich einmal mit 6:1 ein erstes Ausrufezeichen setzte. Dann aber kam Misolic, der sich wie schon in Roland-Garros über die Qualifikation ins Haupfeld gespielt hatte, besser ins Match. Beim 7:5 in Durchgang zwei halfen auch zwei Doppelfehler von Struff.

Durchgang verlief dann wieder ganz im Sinne des deutschen Davis-Cup-Spielers, ein Break reichte letztlich zum 6:3. Wie auch im vierten Satz: Da nahm Struff Misolic dessen Service zum 4:2 ab. Und servierte sicher aus.

Der nächste Gegner wird erwartungsgemäß Félix Auger-Aliassime sein. Der Kanadier hatte gegen James Duckworth aber allergrößte Probleme, ehe er sich in fünf Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon