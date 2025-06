Wimbledon 2025 live: Jan-Lennard Struff vs. Filip Misolic im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Filip Misolic treffen in der ersten Runde von Wimbledon 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im Livestream bei Amazon Prime und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 09:53 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Good afternoon ... ... aus dem All England Lawn Tennis Club. So viel vorneweg: Zu sagen, es ist sommerlich, wird den herrschenden Temperaturen nicht gerecht. Aber das hat ja auch seine guten Seiten: heute wird kein Regen erwartet. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, ehe Struffi und Miso auf den Court 8 kommen. Da haben Laura Siegemund und Peyton Stearns gerade erst begonnen.

© GEPA Pictures Jan-Lennard Struff und Filip Misolic treffen heute in Wimbledon aufeinander

Und schon wieder ist Jan-Lennard Struff in ein Duell mit einem Österreicher verwickelt. Zuletzt in Roland-Garros musste sich der Warsteiner ja in Runde eins Sebastian Ofner geschlagen geben, jetzt geht es gegen Filip Misolic.

Während Struff aber in Wimbledon schon ein Veteran ist, wird Misolic im Hauptfeld seine Premiere geben. Der Grazer konnte sich mit drei Siegen in der Qualifikation erstmals einen Platz im 128er-Raster erspielen.

Struff gegen Misolic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Filip Misolic gibt es ab ca. 15 Uhr live im Livestream bei Amazon Prime.

