Wimbledon 2026, Tag 2: Long Live The Queen!

Heute bringt das Wimbledon-Turnier 2026 das Einzel-Comeback von Serena Williams. Und gleich eine gefährliche Aufgabe für die Titelverteidigerin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.06.2026, 18:56 Uhr

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© Getty Images Serena Williams in Wimbledon - allerdings schon im Jahr 2012

Favoriten im Einsatz: Iga Swiatek vs. Taylor Townsend, Centre Court, 14:30 Uhr

Besonders ausgeprägt kann das Selbstvertrauen der polnischen Titelverteidigerin nach einer (ihren Maßstäben nach) eher schwachen Saison nicht sein. Zuletzt in Bad Homburg setzte es gleich zum Auftakt eine Niederlage gegen Emma Navarro. Taylor Townsend kann prächtiges Tennis spielen. Aber oft auch weniger prächtiges.

Ein anderer Mitfavorit - zumindest auf einen tiefen Run - könnte Taylor Fritz sein. Dass der US-Amerikaner gleich Jack Draper zugelost bekommen hat, freut wohl nur jene Fans, die Tickets für den No. 1 Court gekauft haben.

Match des Tages: Serena Williams vs. Maya Joint, Centre Court, drittes Match nach 14:30 Uhr MESZ

Wie hat es ein Kollege so schön formuliert? Die Pressekonferenz von Serena Williams am Sonntag war eine Audienz. Eine zugleich entspannte wie unterhaltsame wie auch informative. So hat man beispielsweise erfahren, dass Serena gut über die Spielweise von Maya Joint Bescheid weiß. Zweifel sind angebracht. Nicht allerdings an dem Umstand, dass die Tribünen des Centre Courts bis zum letzten Platz gefüllt sein werden. Jedes Match könnte ja das letzte von Serena auf dem heiligen Rasen sein. Heute darf man ihr aber durchaus Chancen zubilligen

Upset-Alert: Thanasi Kokkinakis vs. Alexander Bublik (10), zweites Match nach 12 Uhr auf Court 12

Alexander Bublik kann fast jeden Spieler auf der Tour schlagen, vor allem auch auf Rasen. Das gilt aber auch für sich selbst. Und sollte Kokkinakis seinen Aufschlag in Bestform vorbeigebracht haben, dann wird die Aufgabe für den Kasachen vielleicht doch schwieriger als es die Papierform vorsieht.

Die deutschsprachige Komponente:

Zunächst einmal steigt Alexander Zverev gleich um 13 Uhr Ortszeit ins Spielgeschehen ein. Zverev startet gegen Alexander Blockx auf dem No.1 Court und peilt seinen dritten Sieg gegen den jungen Belgier an. Ella Seidl hat mit Linda Noskova ein sehr schwieriges Los gezogen, die beiden bestreiten die vierte Partie auf Platz 18. Der Court 8 wird von Yannick Hanfmann gegen Giovanini Mpetshi Perricard eröffnet, Sinja Kraus spielt dort das dritte Match gegen Oksana Selekhmeteva, danach darf Daniel Altmaier gegen Alex Molcan ran. Und apropos schwierige Lose: Laura Siegemund bestreitet die dritte Partie auf Court 14 gegen Elise Mertens, darauf folgen Diana Shnaider und Eva Lys.

Hier der Spielplan für den heutigen Dienstag



