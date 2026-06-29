Wimbledon: Osaka mit modischem Statement, Sabalenka, Gauff und Andreeva in Runde zwei

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat bei ihrem Auftakt in Wimbledon wieder einmal ein modisches Statement gesetzt. Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka setzte sich ebenfalls durch, genau wie Coco Gauff und die amtierende French-Open-Siegerin Mirra Andreeva.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 29.06.2026, 21:13 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka

Beim 6:1, 7:5 gegen die Französin Elsa Jacquemot betrat Osaka den Court 3 in einem Kimono-artigen Kleid und Blumen im Haar, der strikten Kleiderordnung in Wimbledon entsprechend komplett in Weiß. Die extravaganten Auftritte gehören bei der aktuellen Nummer 14 der Weltrangliste längst zum Programm, schon bei den French Open hatte sie mit ihrem Outfit für viel Aufsehen gesorgt.

Nach einem umkämpften dritten Spiel machte Osaka vor allem im ersten Satz schnellen Prozess mit ihrer Gegnerin. Die Blessur am rechten Knöchel, die sie vor nur zwei Tagen in Bad Homburg zur Aufgabe gezwungen hatte, schien sie nicht mehr zu beeinflussen.

Auch im zweiten Durchgang holte die Hartplatzspezialistin, die bisher je zweimal die Australian Open sowie die US Open gewann, nach zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand noch furios auf. Über die dritte Runde kam Osaka beim Rasenklassiker noch nie hinaus.

Sabalenka, Gauff souverän - Andreeva auch weiter

Wie die Japanerin zog auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka in die zweite Runde ein. Die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin, die noch nie das Finale an der Church Road erreicht hat, setzte sich 6:2, 6:3 gegen die Serbin Teodora Kostovic durch.

Am Abend spielte sich auch Coco Gauff in Runde 2. Die Weltranglisten-Siebte besiegte Tamara Korpatsch mit 6:2, 6:1. Gauff hatte 2019 in Wimbledon ihren großen Durchbruch gefeiert, bis in die finalen Runden ging es bislang aber noch nicht für die zweifache Majorsiegerin.

Kurz später nahm auch French-Open-Siegerin Mirra Andreeva ihre erste Hürde: Sie schlug Magda Linette mit 7:5, 6:4. Andreeva trifft nun auf Barbora Krejcikova, die Wimbledonsiegerin aus 2024.